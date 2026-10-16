Η Μπεσίκτας παρότι βρέθηκε στο +28 χαλάρωσε, η Μπάγερν πλησίασε στον πόντο, αλλά εκεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν με μεγάλα σουτ οδήγησε την τουρκική ομάδα στην επικράτηση (95-87) απέναντι στους Γερμανούς για την 6η αγωνιστική της Euroleague.
Σε μια αναμέτρηση που θύμισε πολύ τον αγώνα της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό, η Μπεσίκτας ήταν καταιγιστική φτάνοντας ακόμη και στο +28 (69-41 στο 25'), αλλά στη συνέχεια έπαψε να παίζει, η Μπάγερν με τους Ντα Σίλβα, Μπάλντουιν και Λούτσιτς αντέδρασε πλησιάζοντας στο -1 (75-74 στο 34'), αλλά εκεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν με μεγάλα σουτ απέτρεψε μια μεγάλη ανατροπή αλά... Ολυμπιακού που ήθελε να πραγματοποιήσει η ομάδα του Άντον Γκαβέλ η οποία γνώρισε την ήττα.
Η Μπεσίκτας έχει πλέον απολογισμό 3 νίκες και 3 ήττες, ενώ η Μπάγερν μετράει 2 νίκες και 4 ήττες στη διοργάνωση. Ο Σκότι Γουίλμπεκιν ήταν «όλα τα λεφτά» με 20 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Νόουλ είχε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Από την Γερμανική ομάδα ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 17 πόντους, ο Όσκαρ Ντα Σίλβα 14 πόντοιυς και ο Καμάρ Μπάλντουιν πρόσθεσε άλλους 14 πόντους.
Μπεσίκτας-Μπάγερν: Ο αγώνας
Η Μπεσίκτας από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο (26-17 στο 10') αξιοποιώντας την ευστοχία από την περιφέρεια (είχε 5/8 τρίποντα, 62.5%), την ίδια στιγμή που η Μπάγερν δεν είχε σκοράρει ακόμη από τα 6.75 (είχε 0/5 τρίποντα).
Με τον Τζέιλεν Νόουλ να σκοράρει η τουρκική ομάδα διατήρησε μια απόσταση από τον αντίπαλο της (33-22 στο 13' και 39-28 στο 14.30''). Οι Γερμανοί με 2/8 τρίποντα (25%) και 9 λάθη δεν είχαν έναν παίκτη σημείο αναφοράς στο σκοράρισμα (ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 6 πόντους στο πρώτο 20λεπτο) με αποτέλεσμα η Μπεσίκτας να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας εξασφαλίσει μια διαφορά 18 πόντων (53-35 στο 20').
Στο τρίτο 10λεπτο η Μπεσίκτας με τον Εβγκένι Ομορούγι να είναι αποτελεσματικός στην επίθεση διεύρυνε κι άλλο τη διαφορά φτάνοντας στο +28 (69-41 στο 25')'). Ωστόσο, στη συνέχεια η χαλάρωση της τουρκικής ομάδας επέτρεψε στους Γερμανούς να «ροκανίσουν» τη διαφορά (69-56 στο 30') και να πλησιάσουν σε απόσταση... βολής (75-74 στο 34') με καλάθι του Λούτσιτς.
Στη συνέχεια ο Σκότι Γουίλμπεκιν ανέλαβε δράση και «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +9 (91-82 στο 38.30''), καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν από δυνάμεις «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του...
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… όταν πλησίασε η Μπάγερν στο -1 (75-74 στο 34') ο Σκότι Γουίλμπεκιν το πήρε προσωπικά και «καθάρισε την μπουγάδα».
MVP O… Τζέιλεν Νόουλ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:51 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σκότι Γουίλμπεκιν (20 πόντους) και Άντε Ζίζιτς (13 πόντους, 5 ριμπάουντ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Αντρέας Ομπστ έμεινε στους 5 πόντους με 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 18:57 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 14/30 τρίποντα (46.7%) της Μπεσίκτας καθόρισαν το ματς από τη στιγμή που η Μπάγερν σούταρε με το «φτωχό» 19% (4/21).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 53-35, 69-56, 95-87.
|Besiktas Istanbul
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|Head coach: Dusan Alimpijevic
|1
|D. Dotson
|10:34
|3
|0/1
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|3
|0
|1
|0
|0
|2
|3
|4
|—
|5
|D. Dejulius
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|6
|B. Ugurlu *
|21:18
|5
|1/1
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|0
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|2
|2
|9
|—
|9
|C. Morgan *
|29:08
|8
|1/1
|100.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|2
|4
|6
|0
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|1
|0
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|2
|1
|9
|—
|11
|M. Birsen
|00:58
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
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|-1
|—
|12
|S. Wilbekin
|24:22
|20
|3/5
|60.0%
|3/9
|33.3%
|5/5
|100.0%
|0
|1
|1
|5
|1
|3
|0
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|3
|4
|17
|—
|20
|E. Omoruyi
|12:27
|8
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
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|3
|1
|6
|—
|21
|A. Brown *
|29:43
|8
|1/2
|50.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|4
|1
|0
|1
|0
|5
|0
|6
|—
|24
|J. Nowell *
|24:51
|21
|5/10
|50.0%
|2/3
|66.7%
|5/6
|83.3%
|0
|3
|3
|4
|1
|0
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|1
|3
|5
|23
|—
|30
|F. Korkmaz
|09:12
|3
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
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|1
|0
|0
|0
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|1
|—
|32
|W. Gabriel
|08:28
|6
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|4
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|1
|1
|2
|4
|1
|3
|—
|41
|A. Zizic *
|28:59
|13
|5/5
|100.0%
|0/0
|0.0%
|3/4
|75.0%
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|0
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|2
|2
|18
|—
|Team
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|—
|TOTAL
|200:00
|95
|20/34
|58.8%
|14/30
|46.7%
|13/15
|86.7%
|9
|17
|26
|23
|6
|11
|2
|3
|26
|19
|99
|—
|FC Bayern Munich
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|Head coach: Anton Gavel
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|#
|Players
|0
|M. Norris
|12:27
|0
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|0
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|0
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|3
|1
|-1
|—
|1
|O. Da Silva *
|24:11
|14
|7/7
|100.0%
|7/7
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|1
|4
|1
|0
|2
|2
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|4
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|15
|—
|3
|M. Beauchamp
|16:37
|4
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|0
|3
|0
|0
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|0
|-1
|—
|4
|D. Washington
|14:41
|5
|1/4
|25.0%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|3
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|2
|0
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|2
|3
|5
|—
|5
|N. Giffey
|01:43
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|—
|10
|J. Jessup
|21:55
|8
|2/8
|25.0%
|2/3
|66.7%
|0/5
|0.0%
|4/4
|100.0%
|0
|1
|1
|3
|0
|1
|0
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|2
|3
|6
|—
|11
|V. Lucic
|21:42
|17
|4/5
|80.0%
|3/3
|100.0%
|1/2
|50.0%
|8/9
|88.9%
|2
|5
|7
|1
|1
|0
|0
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|5
|29
|—
|13
|A. Obst *
|18:57
|5
|1/5
|20.0%
|1/2
|50.0%
|0/3
|0.0%
|3/3
|100.0%
|0
|2
|2
|4
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|1
|0
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|1
|2
|7
|—
|21
|J. Hollatz
|05:08
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|—
|32
|J. Thiemann
|22:18
|12
|3/8
|37.5%
|2/5
|40.0%
|1/3
|33.3%
|5/6
|83.3%
|3
|1
|4
|3
|1
|2
|0
|1
|3
|4
|12
|—
|44
|K. Baldwin *
|22:39
|14
|4/6
|66.7%
|3/4
|75.0%
|1/2
|50.0%
|5/7
|71.4%
|0
|3
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|4
|17
|—
|50
|A. Wiley *
|17:42
|8
|3/6
|50.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|3
|4
|7
|2
|0
|0
|1
|1
|1
|5
|17
|—
|Team
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|—
|TOTAL
|200:00
|87
|27/57
|47.4%
|23/36
|63.9%
|4/21
|19.0%
|29/34
|85.3%
|13
|20
|33
|23
|3
|13
|3
|2
|19
|27
|107
|—
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