Με τον Σκότι Γουίλμπεκιν να κάνει σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο η Μπεσίκτας επικράτησε (95-87) της Μπάγερν για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπεσίκτας παρότι βρέθηκε στο +28 χαλάρωσε, η Μπάγερν πλησίασε στον πόντο, αλλά εκεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν με μεγάλα σουτ οδήγησε την τουρκική ομάδα στην επικράτηση (95-87) απέναντι στους Γερμανούς για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Σε μια αναμέτρηση που θύμισε πολύ τον αγώνα της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό, η Μπεσίκτας ήταν καταιγιστική φτάνοντας ακόμη και στο +28 (69-41 στο 25'), αλλά στη συνέχεια έπαψε να παίζει, η Μπάγερν με τους Ντα Σίλβα, Μπάλντουιν και Λούτσιτς αντέδρασε πλησιάζοντας στο -1 (75-74 στο 34'), αλλά εκεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν με μεγάλα σουτ απέτρεψε μια μεγάλη ανατροπή αλά... Ολυμπιακού που ήθελε να πραγματοποιήσει η ομάδα του Άντον Γκαβέλ η οποία γνώρισε την ήττα.

Η Μπεσίκτας έχει πλέον απολογισμό 3 νίκες και 3 ήττες, ενώ η Μπάγερν μετράει 2 νίκες και 4 ήττες στη διοργάνωση. Ο Σκότι Γουίλμπεκιν ήταν «όλα τα λεφτά» με 20 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Νόουλ είχε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από την Γερμανική ομάδα ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 17 πόντους, ο Όσκαρ Ντα Σίλβα 14 πόντοιυς και ο Καμάρ Μπάλντουιν πρόσθεσε άλλους 14 πόντους.

Μπεσίκτας-Μπάγερν: Ο αγώνας

Η Μπεσίκτας από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο (26-17 στο 10') αξιοποιώντας την ευστοχία από την περιφέρεια (είχε 5/8 τρίποντα, 62.5%), την ίδια στιγμή που η Μπάγερν δεν είχε σκοράρει ακόμη από τα 6.75 (είχε 0/5 τρίποντα).

Με τον Τζέιλεν Νόουλ να σκοράρει η τουρκική ομάδα διατήρησε μια απόσταση από τον αντίπαλο της (33-22 στο 13' και 39-28 στο 14.30''). Οι Γερμανοί με 2/8 τρίποντα (25%) και 9 λάθη δεν είχαν έναν παίκτη σημείο αναφοράς στο σκοράρισμα (ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 6 πόντους στο πρώτο 20λεπτο) με αποτέλεσμα η Μπεσίκτας να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας εξασφαλίσει μια διαφορά 18 πόντων (53-35 στο 20').

Στο τρίτο 10λεπτο η Μπεσίκτας με τον Εβγκένι Ομορούγι να είναι αποτελεσματικός στην επίθεση διεύρυνε κι άλλο τη διαφορά φτάνοντας στο +28 (69-41 στο 25')'). Ωστόσο, στη συνέχεια η χαλάρωση της τουρκικής ομάδας επέτρεψε στους Γερμανούς να «ροκανίσουν» τη διαφορά (69-56 στο 30') και να πλησιάσουν σε απόσταση... βολής (75-74 στο 34') με καλάθι του Λούτσιτς.

Στη συνέχεια ο Σκότι Γουίλμπεκιν ανέλαβε δράση και «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +9 (91-82 στο 38.30''), καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν από δυνάμεις «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του...



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… όταν πλησίασε η Μπάγερν στο -1 (75-74 στο 34') ο Σκότι Γουίλμπεκιν το πήρε προσωπικά και «καθάρισε την μπουγάδα».

MVP O… Τζέιλεν Νόουλ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:51 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σκότι Γουίλμπεκιν (20 πόντους) και Άντε Ζίζιτς (13 πόντους, 5 ριμπάουντ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Αντρέας Ομπστ έμεινε στους 5 πόντους με 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 18:57 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 14/30 τρίποντα (46.7%) της Μπεσίκτας καθόρισαν το ματς από τη στιγμή που η Μπάγερν σούταρε με το «φτωχό» 19% (4/21).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 53-35, 69-56, 95-87.



Besiktas Istanbul 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- Head coach: Dusan Alimpijevic 1 D. Dotson 10:34 3 0/1 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 2 3 4 — 5 D. Dejulius 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 6 B. Ugurlu * 21:18 5 1/1 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 2 9 — 9 C. Morgan * 29:08 8 1/1 100.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 2 4 6 0 0 1 0 0 2 1 9 — 11 M. Birsen 00:58 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 — 12 S. Wilbekin 24:22 20 3/5 60.0% 3/9 33.3% 5/5 100.0% 0 1 1 5 1 3 0 0 3 4 17 — 20 E. Omoruyi 12:27 8 1/2 50.0% 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 6 — 21 A. Brown * 29:43 8 1/2 50.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 1 0 1 4 1 0 1 0 5 0 6 — 24 J. Nowell * 24:51 21 5/10 50.0% 2/3 66.7% 5/6 83.3% 0 3 3 4 1 0 0 1 3 5 23 — 30 F. Korkmaz 09:12 3 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 — 32 W. Gabriel 08:28 6 3/6 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 1 1 1 2 4 1 3 — 41 A. Zizic * 28:59 13 5/5 100.0% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 0 5 5 1 2 2 0 0 2 2 18 — Team — — — — — — — — 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 — TOTAL 200:00 95 20/34 58.8% 14/30 46.7% 13/15 86.7% 9 17 26 23 6 11 2 3 26 19 99 —