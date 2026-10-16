Μπεσίκτας-Μπάγερν 95-87: Με τη «σφραγίδα» του Γουίλμπεκιν

Γιάννης Πάλλας
Με τον Σκότι Γουίλμπεκιν να κάνει σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο η Μπεσίκτας επικράτησε (95-87) της Μπάγερν για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπεσίκτας παρότι βρέθηκε στο +28 χαλάρωσε, η Μπάγερν πλησίασε στον πόντο, αλλά εκεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν με μεγάλα σουτ οδήγησε την τουρκική ομάδα στην επικράτηση (95-87) απέναντι στους Γερμανούς για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Σε μια αναμέτρηση που θύμισε πολύ τον αγώνα της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό, η Μπεσίκτας ήταν καταιγιστική φτάνοντας ακόμη και στο +28 (69-41 στο 25'), αλλά στη συνέχεια έπαψε να παίζει, η Μπάγερν με τους Ντα Σίλβα, Μπάλντουιν και Λούτσιτς αντέδρασε πλησιάζοντας στο -1 (75-74 στο 34'), αλλά εκεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν με μεγάλα σουτ απέτρεψε μια μεγάλη ανατροπή αλά... Ολυμπιακού που ήθελε να πραγματοποιήσει η ομάδα του Άντον Γκαβέλ η οποία γνώρισε την ήττα.

Η Μπεσίκτας έχει πλέον απολογισμό 3 νίκες και 3 ήττες, ενώ η Μπάγερν μετράει 2 νίκες και 4 ήττες στη διοργάνωση. Ο Σκότι Γουίλμπεκιν ήταν «όλα τα λεφτά» με 20 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Νόουλ είχε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από την Γερμανική ομάδα ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 17 πόντους, ο Όσκαρ Ντα Σίλβα 14 πόντοιυς και ο Καμάρ Μπάλντουιν πρόσθεσε άλλους 14 πόντους.

 

Μπεσίκτας-Μπάγερν: Ο αγώνας

Η Μπεσίκτας από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο (26-17 στο 10') αξιοποιώντας την ευστοχία από την περιφέρεια (είχε 5/8 τρίποντα, 62.5%), την ίδια στιγμή που η Μπάγερν δεν είχε σκοράρει ακόμη από τα 6.75 (είχε 0/5 τρίποντα).

Με τον Τζέιλεν Νόουλ να σκοράρει η τουρκική ομάδα διατήρησε μια απόσταση από τον αντίπαλο της (33-22 στο 13' και 39-28 στο 14.30''). Οι Γερμανοί με 2/8 τρίποντα (25%) και 9 λάθη δεν είχαν έναν παίκτη σημείο αναφοράς στο σκοράρισμα (ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 6 πόντους στο πρώτο 20λεπτο) με αποτέλεσμα η Μπεσίκτας να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας εξασφαλίσει μια διαφορά 18 πόντων (53-35 στο 20').

Στο τρίτο 10λεπτο η Μπεσίκτας με τον Εβγκένι Ομορούγι να είναι αποτελεσματικός στην επίθεση διεύρυνε κι άλλο τη διαφορά φτάνοντας στο +28 (69-41 στο 25')'). Ωστόσο, στη συνέχεια η χαλάρωση της τουρκικής ομάδας επέτρεψε στους Γερμανούς να «ροκανίσουν» τη διαφορά (69-56 στο 30') και να πλησιάσουν σε απόσταση... βολής (75-74 στο 34') με καλάθι του Λούτσιτς.

Στη συνέχεια ο Σκότι Γουίλμπεκιν ανέλαβε δράση και «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +9 (91-82 στο 38.30''), καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν από δυνάμεις «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του...

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… όταν πλησίασε η Μπάγερν στο -1 (75-74 στο 34') ο Σκότι Γουίλμπεκιν το πήρε προσωπικά και «καθάρισε την μπουγάδα».

MVP O… Τζέιλεν Νόουλ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:51 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σκότι Γουίλμπεκιν (20 πόντους) και Άντε Ζίζιτς (13 πόντους, 5 ριμπάουντ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Αντρέας Ομπστ έμεινε στους 5 πόντους με 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 18:57 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 14/30 τρίποντα (46.7%) της Μπεσίκτας καθόρισαν το ματς από τη στιγμή που η Μπάγερν σούταρε με το «φτωχό» 19% (4/21).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 53-35, 69-56, 95-87.

Besiktas Istanbul2PT FG3PT FGFTREBBLKFOULS
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACDPIR+/-
Head coach: Dusan Alimpijevic
1D. Dotson10:3430/10.0%1/333.3%0/00.0%10130100234
5D. Dejulius00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
6B. Ugurlu *21:1851/1100.0%1/250.0%0/00.0%01140000229
9C. Morgan *29:0881/1100.0%2/540.0%0/00.0%24600100219
11M. Birsen00:5800/00.0%0/00.0%0/00.0%0000010000-1
12S. Wilbekin24:22203/560.0%3/933.3%5/5100.0%011513003417
20E. Omoruyi12:2781/250.0%2/2100.0%0/00.0%00020100316
21A. Brown *29:4381/250.0%2/540.0%0/00.0%10141010506
24J. Nowell *24:51215/1050.0%2/366.7%5/683.3%033410013523
30F. Korkmaz09:1230/10.0%1/1100.0%0/00.0%00000100001
32W. Gabriel08:2863/650.0%0/00.0%0/00.0%22401112413
41A. Zizic *28:59135/5100.0%0/00.0%3/475.0%055122002218
Team31400000004
TOTAL200:009520/3458.8%14/3046.7%13/1586.7%917262361123261999
FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREBBLKFOULS
Head coach: Anton GavelMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACDPIR+/-
#Players
0M. Norris12:2700/20.0%0/10.0%0/10.0%0/00.0%1121000031-1
1O. Da Silva *24:11147/7100.0%7/7100.0%0/00.0%0/00.0%314102204015
3M. Beauchamp16:3742/633.3%2/366.7%0/30.0%0/00.0%0002030000-1
4D. Washington14:4151/425.0%0/20.0%1/250.0%2/2100.0%01130200235
5N. Giffey01:4300/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
10J. Jessup21:5582/825.0%2/366.7%0/50.0%4/4100.0%01130100236
11V. Lucic21:42174/580.0%3/3100.0%1/250.0%8/988.9%257110000529
13A. Obst *18:5751/520.0%1/250.0%0/30.0%3/3100.0%02240100127
21J. Hollatz05:0800/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000010-1
32J. Thiemann22:18123/837.5%2/540.0%1/333.3%5/683.3%314312013412
44K. Baldwin *22:39144/666.7%3/475.0%1/250.0%5/771.4%033312002417
50A. Wiley *17:4283/650.0%3/650.0%0/00.0%2/366.7%347200111517
Team11200000002
TOTAL200:008727/5747.4%23/3663.9%4/2119.0%29/3485.3%13203323313321927107
@Photo credits: Besiktas/ X
     

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