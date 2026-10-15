Η Φενέρμπαχτσε γύρισε το ματς με την Παρτίζαν (74-65), έπαιξε αμυνάτα με 14 μπλοκ και υπέγραψε μια εντυπωσιακή ανατροπή ενόψει και του επερχόμενου αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο για να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση απέναντι στην Παρτίζαν, με την άμυνά της να κάνει τη διαφορά και τα 14 μπλοκ να αποτελούν ρεκόρ, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 74-65.

Η τουρκική ομάδα ανέβηκε στο 5-1 της βαθμολογίας της EuroLeague με επόμενο σταθμό τη SUNEL Arena, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (23/10, 21:15).

Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν: Το ματς

Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και με τέσσερα τρίποντα στα πρώτα έξι λεπτά προηγήθηκε με 6-16. Η Φενέρ δυσκολευόταν να βρει ρυθμό, με την Παρτίζαν να κλείνει την πρώτη περίοδο στο 12-19. Ο Λάρκιν προσπάθησε να δώσει επιθετική ώθηση στους γηπεδούχους, όμως το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους να βρίσκεται πίσω με 25-28.

Μετά την ανάπαυλα, ωστόσο, η εικόνα άλλαξε ολοκληρωτικά. Η Φενέρ πέρασε μπροστά με 31-30 και στη συνέχεια κυριάρχησε, ανεβάζοντας κατακόρυφα την έντασή της στην άμυνα. Με τους Χόρτον-Τάκερ, Σιλντς και Φόρεστ να δίνουν λύσεις, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο +10 (43-33), για να κλείσουν την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 34-16 και προβάδισμα 59-44.

Η Παρτίζαν επιχείρησε την αντεπίθεσή της στην τελευταία περίοδο και μείωσε μέχρι το 64-58, όμως η Φενέρ διατήρησε τον έλεγχο και πατημένο το γκάζι δεν επέτρεψε στους Σέρβους να επιστρέψουν, ενώ τα 14 μπλοκ που κατέγραψε το σύνολο του κόουτς Γιασικεβίτσιους αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης,

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 25-28, 59-44, 74-65

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Από τους μόλις 25 πόντους που σκόραρε στο 1ο ημίχρονο, ανέβασε στο 2ο την απόδοσή της στους 49.

MVP O… Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σέιβιον Σίλντς με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Κεβάριους Χέιζ με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Σέιν Λάρκιν με 3 πόντους σε 18:44 λεπτά μαζί με 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αν και ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 14 μπλοκ της Φενέρ εκ των οποίων ντα 5 ανήκουν στον Μπίνγκχαμ.



Fenerbahce Beko Istanbul Head Coach: Saras Jasikevicius # PLAYER MIN PTS 2FG 3FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK BLKA PF FD PIR +/- 0 S. Larkin 18:44 3 0/1 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 4 13 1 M. Bingham 21:25 4 2/3 (66.7%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0 9 9 1 1 2 0 0 2 1 10 5 2 W. Baldwin IV 25:20 11 3/3 (100%) 0/2 (0%) 5/6 (83.3%) 1 2 3 2 1 4 5 0 4 4 11 8 4 N. Melli 17:05 2 1/4 (25%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 3 3 6 1 1 1 0 0 4 3 -1 5 5 S. Sanli 04:13 2 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 * 8 T. Horton-Tucker 21:16 14 5/7 (71.4%) 0/3 (0%) 4/5 (80%) 2 4 6 5 1 6 2 0 0 4 22 5 * 9 J. Juzang 04:17 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 11 T. Forrest 17:22 5 1/1 (100%) 0/1 (0%) 3/4 (75%) 0 2 2 0 1 0 0 0 2 2 9 8 * 12 B. Key 19:41 5 2/5 (40%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 4 4 * 21 W. Clyburn 22:40 11 3/3 (100%) 1/4 (25%) 2/2 (100%) 2 3 5 2 1 0 1 0 2 2 17 9 * 31 S. Shields 27:57 17 4/7 (57.1%) 2/4 (50%) 3/5 (60%) 3 5 8 2 2 2 2 0 0 5 24 11 43 I. Sargiunas 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM / TOTALS 200:00 74 22/36 (61.1%) 4/20 (20%) 18/25 (72%) 13 31 44 17 9 17 10 0 20 23 103 -