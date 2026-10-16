Αυτόν τον Ολυμπιακό θα τον ζήλευε και ο Γκουαρδιόλα! Υπό το βλέμμα του Καταλανού τεχνικού, η ομάδα του Μπαρτζώκα επιβλήθηκε 105-100 της Μπαρτσελόνα στην παράταση, έχοντας πρωταγωνιστές τον Βεζένκοβ και τους απολαυστικούς Εντζάι και Μοντέρο! Σούπερ και ο ΜακΙντάιρ.

Συνέχεια στις νίκες για τον... ακούραστο Ολυμπιακό, που ολοκλήρωσε τη δεύτερη διαβολοβδομάδα με δύο διπλά στην Ισπανία. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν από την Μπαρτσελόνα για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague και παρά την κούραση, αλλά και τις απουσίες, πήρανε μία πολύ μεγάλη νίκη με 105-100 στην παράταση, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-1.

Δεύτερο διαδοχικό ματς που ο Ολυμπιακός παίζει παράταση, όμως η κούραση, δεν μπόρεσε να σταματήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Βεζένκοβ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο και Εντζάι, ήταν αυτοί που «έλαμψαν» στη Βαρκελώνη και ώθησαν τους «ερυθρόλευκους» σε αυτή τη μεγάλη νίκη.

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το ματς

Οι Βεζένκοβ (γκολ-φάουλ) και Γουόρντ (δίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Ρόμπινσον να απαντάει με τρίποντο για το 3-5 στο 08:21. Η Μπαρτσελόνα με δύο δίποντα, είχε μειώσει σε 7-8 στο 07:09, με τον ΜακΙντάιρ να κάνει το 13-7 με πέντε προσωπικούς πόντους. Με τρίποντα των Μάρτιν και Πάρα και δίποντο του Νίμπο, οι Καταλανοί στο 05:09, είχαν περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (15-13). Με επιμέρους σκορ 9-2, οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 27-20 στο 01:39. Ο Ολυμπιακός με δίποντα των Φουρνιέ και Εντζάι είχε μειώσει, με την Μπαρτσελόνα να προηγείται 30-26 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη δεύτερη περίοδο με σερί 7-0 για το υπέρ του 33-30, με τον Μπριθουέλα να απαντάει με δίποντο για το 32-33 στο 07:08. Με τρίποντο του Εντζάι και δίποντο του ΜακΙντάιρ, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά με 41-37 (+4) στο 05:19. Ο Ουμούντε είχε μειώσει στον πόντο (44-45), όμως με δίποντα των Εντζάι και Γουόρντ, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 49-44 στο 02:05. Χάρη σε ένα σερί 8-0 (όπου και buzzer beater του Βεζένκοβ), οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πάει στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (57-47).

Οι Νίμπο (δίποντο) και Μάρτιν (τρίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Τζόουνς να απαντάει με γκολ-φάουλ για το 60-52 στο 05:59. Η Μπαρτσελόνα είχε μειώσει στο καλάθι (60-62) στο 03:52, όμως με ένα τρομερό σερί 12-0 από το 03:33 (Φουρνιέ) μέχρι το 01:29 (Βεζένκοβ), ο Ολυμπιακός είχε ξεφύγει με 14 πόντους (74-60). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 77-66, με τον Μάρτιν να μειώνει με κάρφωμα.

Ο Μάρτιν είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τους Χολ και Τζόσεφ να απαντάνε με δίποντο για το 81-68 στο 08:26. Η Μπαρτσελόνα με επιμέρους σκορ 13-3 από το 08:18 (Ρόμπινσον) μέχρι το 02:37 (Εβμπουόμουαν), είχε μειώσει σε 81-84. Ο ΜακΙντάιρ με τρίποντο είχε κάνει το 90-83 στο 01:36, ωστόσο με σερί 6-0, οι Καταλανοί είχαν μειώσει στον πόντο (89-90) στα 00:24. Ο Βεζένκοβ με βολές είχε κάνει το 92-89, ωστόσο ο Ρόμπινσον με τρίποντο είχε στείλει το ματς στην παράταση (92-92).

Ο Μάρτιν είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της παράτασης, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με τον καλύτερο τρόπο. Έξι πόντοι από τον Εντζάι και πέντε από τον Μοντέρο για το 103-95 στα 00:42. Οι Πειραιώτες διαχειρίστηκαν άριστα το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 105-100.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κ.δ.), 100-105

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Παρά την κούραση, πήρε ολόσωστες αποφάσεις στην παράταση, με τους Μοντέρο και Εντζάι να ξεχωρίζουν.

Παρά την κούραση, πήρε ολόσωστες αποφάσεις στην παράταση, με τους Μοντέρο και Εντζάι να ξεχωρίζουν. MVP O… Τρομερός Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 25 πόντους (10/10 βολές, 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31 λεπτά.

Τρομερός Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 25 πόντους (10/10 βολές, 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Απίθανος Εμπάι Εντζάι, με τον Σενεγαλέζο να τελειώνει την αναμέτρηση έχοντας 17 πόντους (3/4 βολές, 4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 24 λεπτά.

Απίθανος Εμπάι Εντζάι, με τον Σενεγαλέζο να τελειώνει την αναμέτρηση έχοντας 17 πόντους (3/4 βολές, 4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 24 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Ρόμπινσον με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 λάθη σε 25 λεπτά.

Ξεχώρισε ο Ρόμπινσον με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 λάθη σε 25 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Εβάν Φουρνιέ, καθώς είχε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 5 φάουλ σε 24 λεπτά.

Ο Εβάν Φουρνιέ, καθώς είχε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 5 φάουλ σε 24 λεπτά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τρομερή κυκλοφορία στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό με 14 ασίστ, ενώ στα υπόλοιπα 25 λεπτά είχε μόλις 6.

Team 2PT FG 3PT FG FT REB Playmaking Blocks Out Offensive Fouls Rating # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Out F Out C D PIR +/- 0 K. Punter 24:17 4 2/6 33.3% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 3 2 3 0 0 1 0 - - -1 - 1 U. Gibson * 20:03 11 2/3 66.7% 2/8 25.0% 1/2 50.0% 1 1 2 7 0 0 0 0 2 3 - - 13 - 2 T. Martin 26:32 17 4/6 66.7% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 1 6 7 2 1 0 0 1 4 2 - - 19 - 3 S. Umude * 16:34 8 1/3 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 - - 2 - 5 J. Robinson 24:57 17 1/3 33.3% 4/6 66.7% 3/3 100.0% 0 2 2 6 0 3 0 0 3 7 - - 22 - 8 D. Brizuela * 20:43 13 2/3 66.7% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 - - 9 - 10 A. Ubal 02:30 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - -1 - 13 O. Nkamhoua 02:30 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 20 T. Evbuomwan * 15:37 4 2/6 33.3% 0/2 0.0% 0/2 0.0% 4 3 7 1 0 1 0 2 1 2 - - 2 - 22 O. Balcerowski * 15:46 5 2/5 40.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 4 0 4 1 0 1 0 0 3 1 - - 4 - 32 J. Nebo 26:08 11 5/6 83.3% 0/0 0.0% 1/3 33.3% 5 5 10 3 1 1 1 0 2 2 - - 22 - 44 J. Parra 29:23 10 2/5 40.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 3 3 6 2 0 2 0 0 4 0 - - 7 - TOTAL 225:00 100 23/46 50.0% 16/41 39.0% 6/11 54.5% 20 25 45 26 6 13 1 4 25 17 - - 100 -

* Starting five

Olympiacos Piraeus Coach: Georgios Bartzokas 2PT FG 3PT FG FT REB Playmaking Blocks Out Offensive Fouls Rating # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Out F Out C D PIR +/- 0 C. Miller-McIntyre * 32:38 17 3/3 100.0% 3/4 75.0% 2/2 100.0% 0 3 3 4 1 4 0 0 2 1 19 3 T. Ward * 15:48 7 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 2 0 0 1 1 5 8 J. Montero 20:44 13 1/6 16.7% 3/5 60.0% 2/2 100.0% 0 2 2 7 3 3 0 0 0 3 18 14 S. Vezenkov * 30:40 25 6/7 85.7% 1/2 50.0% 10/10 100.0% 2 4 6 1 0 0 0 0 0 8 38 16 K. Papanikolaou 15:16 3 0/2 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 21 O. Netzipoglou 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 M. Ndiaye 24:10 17 4/4 100.0% 2/3 66.7% 3/4 75.0% 1 6 7 1 2 1 3 0 2 3 28 33 N. Milutinov 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 C. Joseph 26:57 7 2/5 40.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 4 2 2 45 D. Hall 16:56 5 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1/3 33.3% 2 2 4 1 1 0 1 0 0 3 12 88 T. Jones * 18:14 5 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 2 5 7 3 1 2 0 0 2 3 14 94 E. Fournier * 23:37 6 1/3 33.3% 1/7 14.3% 1/3 33.3% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 2 -3 TOTAL 225:00 105 23/39 59.0% 13/29 44.8% 20/25 80.0% 9 29 38 20 9 15 4 1 16 26 133

* Starting five