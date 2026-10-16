Συνέχεια στις νίκες για τον... ακούραστο Ολυμπιακό, που ολοκλήρωσε τη δεύτερη διαβολοβδομάδα με δύο διπλά στην Ισπανία. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν από την Μπαρτσελόνα για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague και παρά την κούραση, αλλά και τις απουσίες, πήρανε μία πολύ μεγάλη νίκη με 105-100 στην παράταση, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-1.
Δεύτερο διαδοχικό ματς που ο Ολυμπιακός παίζει παράταση, όμως η κούραση, δεν μπόρεσε να σταματήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Βεζένκοβ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο και Εντζάι, ήταν αυτοί που «έλαμψαν» στη Βαρκελώνη και ώθησαν τους «ερυθρόλευκους» σε αυτή τη μεγάλη νίκη.
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το ματς
Οι Βεζένκοβ (γκολ-φάουλ) και Γουόρντ (δίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Ρόμπινσον να απαντάει με τρίποντο για το 3-5 στο 08:21. Η Μπαρτσελόνα με δύο δίποντα, είχε μειώσει σε 7-8 στο 07:09, με τον ΜακΙντάιρ να κάνει το 13-7 με πέντε προσωπικούς πόντους. Με τρίποντα των Μάρτιν και Πάρα και δίποντο του Νίμπο, οι Καταλανοί στο 05:09, είχαν περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (15-13). Με επιμέρους σκορ 9-2, οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 27-20 στο 01:39. Ο Ολυμπιακός με δίποντα των Φουρνιέ και Εντζάι είχε μειώσει, με την Μπαρτσελόνα να προηγείται 30-26 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη δεύτερη περίοδο με σερί 7-0 για το υπέρ του 33-30, με τον Μπριθουέλα να απαντάει με δίποντο για το 32-33 στο 07:08. Με τρίποντο του Εντζάι και δίποντο του ΜακΙντάιρ, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά με 41-37 (+4) στο 05:19. Ο Ουμούντε είχε μειώσει στον πόντο (44-45), όμως με δίποντα των Εντζάι και Γουόρντ, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 49-44 στο 02:05. Χάρη σε ένα σερί 8-0 (όπου και buzzer beater του Βεζένκοβ), οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πάει στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (57-47).
Οι Νίμπο (δίποντο) και Μάρτιν (τρίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Τζόουνς να απαντάει με γκολ-φάουλ για το 60-52 στο 05:59. Η Μπαρτσελόνα είχε μειώσει στο καλάθι (60-62) στο 03:52, όμως με ένα τρομερό σερί 12-0 από το 03:33 (Φουρνιέ) μέχρι το 01:29 (Βεζένκοβ), ο Ολυμπιακός είχε ξεφύγει με 14 πόντους (74-60). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 77-66, με τον Μάρτιν να μειώνει με κάρφωμα.
Ο Μάρτιν είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τους Χολ και Τζόσεφ να απαντάνε με δίποντο για το 81-68 στο 08:26. Η Μπαρτσελόνα με επιμέρους σκορ 13-3 από το 08:18 (Ρόμπινσον) μέχρι το 02:37 (Εβμπουόμουαν), είχε μειώσει σε 81-84. Ο ΜακΙντάιρ με τρίποντο είχε κάνει το 90-83 στο 01:36, ωστόσο με σερί 6-0, οι Καταλανοί είχαν μειώσει στον πόντο (89-90) στα 00:24. Ο Βεζένκοβ με βολές είχε κάνει το 92-89, ωστόσο ο Ρόμπινσον με τρίποντο είχε στείλει το ματς στην παράταση (92-92).
Ο Μάρτιν είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της παράτασης, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με τον καλύτερο τρόπο. Έξι πόντοι από τον Εντζάι και πέντε από τον Μοντέρο για το 103-95 στα 00:42. Οι Πειραιώτες διαχειρίστηκαν άριστα το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 105-100.
Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κ.δ.), 100-105
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Παρά την κούραση, πήρε ολόσωστες αποφάσεις στην παράταση, με τους Μοντέρο και Εντζάι να ξεχωρίζουν.
- MVP O… Τρομερός Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 25 πόντους (10/10 βολές, 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Απίθανος Εμπάι Εντζάι, με τον Σενεγαλέζο να τελειώνει την αναμέτρηση έχοντας 17 πόντους (3/4 βολές, 4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 24 λεπτά.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Ρόμπινσον με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 λάθη σε 25 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Εβάν Φουρνιέ, καθώς είχε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 5 φάουλ σε 24 λεπτά.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τρομερή κυκλοφορία στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό με 14 ασίστ, ενώ στα υπόλοιπα 25 λεπτά είχε μόλις 6.
|Team
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Playmaking
|Blocks
|Out
|Offensive Fouls
|Rating
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|Out
|F
|Out
|C
|D
|PIR
|+/-
|0
|K. Punter
|24:17
|4
|2/6
|33.3%
|0/4
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|3
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|-
|-1
|-
|1
|U. Gibson *
|20:03
|11
|2/3
|66.7%
|2/8
|25.0%
|1/2
|50.0%
|1
|1
|2
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|-
|-
|13
|-
|2
|T. Martin
|26:32
|17
|4/6
|66.7%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|6
|7
|2
|1
|0
|0
|1
|4
|2
|-
|-
|19
|-
|3
|S. Umude *
|16:34
|8
|1/3
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|-
|-
|2
|-
|5
|J. Robinson
|24:57
|17
|1/3
|33.3%
|4/6
|66.7%
|3/3
|100.0%
|0
|2
|2
|6
|0
|3
|0
|0
|3
|7
|-
|-
|22
|-
|8
|D. Brizuela *
|20:43
|13
|2/3
|66.7%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|-
|-
|9
|-
|10
|A. Ubal
|02:30
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|-
|-1
|-
|13
|O. Nkamhoua
|02:30
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|0
|-
|20
|T. Evbuomwan *
|15:37
|4
|2/6
|33.3%
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|4
|3
|7
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|2
|-
|-
|2
|-
|22
|O. Balcerowski *
|15:46
|5
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|4
|0
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|1
|-
|-
|4
|-
|32
|J. Nebo
|26:08
|11
|5/6
|83.3%
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|5
|5
|10
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|-
|-
|22
|-
|44
|J. Parra
|29:23
|10
|2/5
|40.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|3
|3
|6
|2
|0
|2
|0
|0
|4
|0
|-
|-
|7
|-
|TOTAL
|225:00
|100
|23/46
|50.0%
|16/41
|39.0%
|6/11
|54.5%
|20
|25
|45
|26
|6
|13
|1
|4
|25
|17
|-
|-
|100
|-
* Starting five
|Olympiacos Piraeus
|Coach: Georgios Bartzokas
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Playmaking
|Blocks
|Out
|Offensive Fouls
|Rating
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|Out
|F
|Out
|C
|D
|PIR
|+/-
|0
|C. Miller-McIntyre *
|32:38
|17
|3/3
|100.0%
|3/4
|75.0%
|2/2
|100.0%
|0
|3
|3
|4
|1
|4
|0
|0
|2
|1
|19
|3
|T. Ward *
|15:48
|7
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|5
|8
|J. Montero
|20:44
|13
|1/6
|16.7%
|3/5
|60.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|7
|3
|3
|0
|0
|0
|3
|18
|14
|S. Vezenkov *
|30:40
|25
|6/7
|85.7%
|1/2
|50.0%
|10/10
|100.0%
|2
|4
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|38
|16
|K. Papanikolaou
|15:16
|3
|0/2
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-2
|21
|O. Netzipoglou
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|M. Ndiaye
|24:10
|17
|4/4
|100.0%
|2/3
|66.7%
|3/4
|75.0%
|1
|6
|7
|1
|2
|1
|3
|0
|2
|3
|28
|33
|N. Milutinov
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|C. Joseph
|26:57
|7
|2/5
|40.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|45
|D. Hall
|16:56
|5
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|12
|88
|T. Jones *
|18:14
|5
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|2
|5
|7
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|3
|14
|94
|E. Fournier *
|23:37
|6
|1/3
|33.3%
|1/7
|14.3%
|1/3
|33.3%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|-3
|TOTAL
|225:00
|105
|23/39
|59.0%
|13/29
|44.8%
|20/25
|80.0%
|9
|29
|38
|20
|9
|15
|4
|1
|16
|26
|133
* Starting five
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα
- Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το buzzer-beater τρίποντο του Ρόμπινσον που έστειλε το ματς στην παράταση
- Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Άμεσες ενέργειες από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, μπήκαν όλοι στο γήπεδο