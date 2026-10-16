Ζάλγκιρις - Αναντολού Εφές 70-85: Ξέσπασε και άλωσε το Κάουνας

Παναγιώτης Αρταβάνης
Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Ζάλγκιρις με 85-70 εκτός έδρας, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου στην Κωνσταντινούπολη, η Αναντολού Εφές... αντέδρασε και ξέσπασε στην έδρα της Ζάλγκιρις, επικρατώντας με 85-70.

Οι Λιθουανοί ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, διατηρώντας διψήφιες διαφορές και κατάφερε στο τέλος να φύγει με το... διπλό.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Στραζέλ με 19 πόντους.

Ζάλγκιρις - Αναντολού Εφές: Η εξέλιξη του αγώνα

Η ευστοχία της Αναντολού Εφές (2/4 τρίποντα, 50%) και οι κακές αποφάσεις της Ζάλγκιρις στην επίθεσή της(4 λάθη, 5')... οδήγησαν τους φιλοξενούμενους να πάρουν από νωρίς διψήφιο προβάδισμα (2-14, 5').

 

Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την εικόνα τους, ωστόσο η ομάδα του Λάσο συνέχισε να κυριαρχεί, έχοντας «μαξιλαράκι» 9 πόντων (12-21, 10').

Με την έναρξη του 2ου δεκαλέπτου, η Εφές δεν σταμάτησε να... βομβαρδίζει το καλάθι των Λιθουανών, με τον Στραζέλ να ευστοχεί σε τρίποντο και φάουλ και να διμορφώνει το (12-26, 11').

Στη συνέχεια, παρότι η Ζάλγκιρις βρήκες ορισμένες λύσεις στην επίθεσή της, το αμυντικό κομμάτι ήταν το πρόβλημα, με τους Τούρκους να κάνουν ότι... θέλουν και να παίρνουν... αέρα 16 πόντων (24-40, 16').

Το σύνολο του Ματιούλις αντέδρασε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (12-2), μείωσε στους έξι πόντους (36-42, 20'). Μετά την ανάπαυλα, η Ζάλγκιρις συνέχισε την αντεπίθεσή της, μειώνοντας μέχρι τους τρεις (43-46, 21'), ωστόσο η Εφές έστειλε εκ νέου τη διαφορά σε διψήφια τιμή, (48-58, 26'). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Τούρκους να διατηρούν το +11, υπέρ τους (56-67, 30'), με τον Κάμερον Πέιν να είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 14 πόντους.

Στην έναρξη της 4ης περιόδου, το σύνολο του Λάσο ξεκίνησε καλύτερα και αύξησε τη διαφορά στους 15 πόντους (57-72, 32'), ενώ λίγο αργότερα χάρη στην καλή του άμυνα... εκτόξευσε την απόσταση του σκορ στους 19 πόντους (57-76, 33'), επτά λεπτά πριν τη λήξη.

Η Εφές.... πλήρωσε την αστοχία της και η Ζάλγκιρις το εκμεταλλεύτηκε, μειώνοντας στους 13 (64-77, 35'), τρέχοντας σερί (7-1). Η ομάδα του Λάσο, αντέδρασε γρήγορα και ευστοχώντας στην επόμενες επιθέσεις, μπόρεσε να ξανά... χτίσει διαφορά ασφαλείας και να πάρει τη νίκη στο τέλος.


ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Ματιέ Στραζέλ με 19 πόντους (3/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/8 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Κάμερον Πέιν με 19 πόντους και ο Μάκολμ που πέτυχε εξίσου 19π.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ...Κάρσεν Έντουαρντς με 16 πόντους

ΘΑ ΜΠΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Γκος που έμεινε στους 0 πόντους!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 0 πόντοι του Γκος σε 12 λεπτά συμμετοχής!

Τα δεκάλεπτα: 12-21, 36-42, 56-67, 70-85

Zalgiris Kaunas2FG3FGFTREBDEFENSE / PLAYMAKINGPIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPIR+/-
0S. Brown21:03132/540.0%3/475.0%0/00.0%134001012
1N. Williams-Goss *11:5100/30.0%0/10.0%0/00.0%0113020-2
3C. Edwards *26:16163/837.5%2/825.0%4/4100.0%01111406
7S. Lee17:1042/366.7%0/00.0%0/00.0%12350008
10A. Tubelis *24:1072/633.3%1/1100.0%0/00.0%11210006
14D. Sleva23:4630/10.0%1/616.7%0/00.0%1231110-3
17J. Valanciunas *18:4151/425.0%0/00.0%3/560.0%257400115
22M. Blazevic00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000
40M. Grigonis17:2760/00.0%2/450.0%0/00.0%03330209
51A. Butkevicius *14:2573/3100.0%0/20.0%1/1100.0%11210216
91D. Sirvydis09:3030/10.0%1/1100.0%0/00.0%01100101
92E. Ulanovas15:4161/250.0%1/1100.0%1/333.3%12310108
TOTAL200:007014/3638.9%11/2839.3%9/1369.2%8223020214271

* Αρχική πεντάδα | Προπονητής: Tomas Masiulis

Anadolu Efes Istanbul2FG3FGFTREBDEFENSE / PLAYMAKINGPIR+/-
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPIR+/-
3J. Loyd28:3421/333.3%0/40.0%0/00.0%02260200
4S. Yusta00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000
5D. Saric *27:39144/944.4%1/333.3%3/475.0%1910101019
11D. Russell00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000
15P. Dozier *10:3251/1100.0%1/1100.0%0/00.0%02200005
17C. Malcolm *35:58157/1070.0%0/10.0%1/250.0%246141119
20B. Fernando *20:5863/560.0%0/10.0%0/00.0%24641209
22C. Payne *20:51162/366.7%3/742.9%3/560.0%011413013
24E. Osmani12:2100/00.0%0/00.0%0/00.0%0110110-1
32M. Strazel24:05193/650.0%2/633.3%7/887.5%033401022
33E. Yilmaz00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000
88K. Jones19:0284/4100.0%0/00.0%0/00.0%235000314
TOTAL200:008525/4161.0%7/2330.4%14/1973.7%92938207124101

* Αρχική πεντάδα | Προπονητής: Pablo Laso

@Photo credits: x_anadoluefess
     

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