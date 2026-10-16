Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Ζάλγκιρις με 85-70 εκτός έδρας, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου στην Κωνσταντινούπολη, η Αναντολού Εφές... αντέδρασε και ξέσπασε στην έδρα της Ζάλγκιρις, επικρατώντας με 85-70.

Οι Λιθουανοί ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, διατηρώντας διψήφιες διαφορές και κατάφερε στο τέλος να φύγει με το... διπλό.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Στραζέλ με 19 πόντους.

Ζάλγκιρις - Αναντολού Εφές: Η εξέλιξη του αγώνα

Η ευστοχία της Αναντολού Εφές (2/4 τρίποντα, 50%) και οι κακές αποφάσεις της Ζάλγκιρις στην επίθεσή της(4 λάθη, 5')... οδήγησαν τους φιλοξενούμενους να πάρουν από νωρίς διψήφιο προβάδισμα (2-14, 5').

Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την εικόνα τους, ωστόσο η ομάδα του Λάσο συνέχισε να κυριαρχεί, έχοντας «μαξιλαράκι» 9 πόντων (12-21, 10').

Με την έναρξη του 2ου δεκαλέπτου, η Εφές δεν σταμάτησε να... βομβαρδίζει το καλάθι των Λιθουανών, με τον Στραζέλ να ευστοχεί σε τρίποντο και φάουλ και να διμορφώνει το (12-26, 11').

Look out below, @242_jones with two big dunks in the first half! @AnadoluEfesSK | @Moto #MotorolaMagicMoment https://t.co/03WH4C585T — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2026

Στη συνέχεια, παρότι η Ζάλγκιρις βρήκες ορισμένες λύσεις στην επίθεσή της, το αμυντικό κομμάτι ήταν το πρόβλημα, με τους Τούρκους να κάνουν ότι... θέλουν και να παίρνουν... αέρα 16 πόντων (24-40, 16').

🔨 BRUNO SMASH. #SahayaHükmet #RuleTheCourt https://t.co/Q2SRogzKPC — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 16, 2026

Το σύνολο του Ματιούλις αντέδρασε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (12-2), μείωσε στους έξι πόντους (36-42, 20'). Μετά την ανάπαυλα, η Ζάλγκιρις συνέχισε την αντεπίθεσή της, μειώνοντας μέχρι τους τρεις (43-46, 21'), ωστόσο η Εφές έστειλε εκ νέου τη διαφορά σε διψήφια τιμή, (48-58, 26'). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Τούρκους να διατηρούν το +11, υπέρ τους (56-67, 30'), με τον Κάμερον Πέιν να είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 14 πόντους.

Στην έναρξη της 4ης περιόδου, το σύνολο του Λάσο ξεκίνησε καλύτερα και αύξησε τη διαφορά στους 15 πόντους (57-72, 32'), ενώ λίγο αργότερα χάρη στην καλή του άμυνα... εκτόξευσε την απόσταση του σκορ στους 19 πόντους (57-76, 33'), επτά λεπτά πριν τη λήξη.

Η Εφές.... πλήρωσε την αστοχία της και η Ζάλγκιρις το εκμεταλλεύτηκε, μειώνοντας στους 13 (64-77, 35'), τρέχοντας σερί (7-1). Η ομάδα του Λάσο, αντέδρασε γρήγορα και ευστοχώντας στην επόμενες επιθέσεις, μπόρεσε να ξανά... χτίσει διαφορά ασφαλείας και να πάρει τη νίκη στο τέλος.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Ματιέ Στραζέλ με 19 πόντους (3/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/8 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Κάμερον Πέιν με 19 πόντους και ο Μάκολμ που πέτυχε εξίσου 19π.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ...Κάρσεν Έντουαρντς με 16 πόντους

ΘΑ ΜΠΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Γκος που έμεινε στους 0 πόντους!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 0 πόντοι του Γκος σε 12 λεπτά συμμετοχής!

Τα δεκάλεπτα: 12-21, 36-42, 56-67, 70-85

Zalgiris Kaunas 2FG 3FG FT REB DEFENSE / PLAYMAKING PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PIR +/- 0 S. Brown 21:03 13 2/5 40.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 12 — 1 N. Williams-Goss * 11:51 0 0/3 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 -2 — 3 C. Edwards * 26:16 16 3/8 37.5% 2/8 25.0% 4/4 100.0% 0 1 1 1 1 4 0 6 — 7 S. Lee 17:10 4 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 5 0 0 0 8 — 10 A. Tubelis * 24:10 7 2/6 33.3% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 6 — 14 D. Sleva 23:46 3 0/1 0.0% 1/6 16.7% 0/0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 -3 — 17 J. Valanciunas * 18:41 5 1/4 25.0% 0/0 0.0% 3/5 60.0% 2 5 7 4 0 0 1 15 — 22 M. Blazevic 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 — 40 M. Grigonis 17:27 6 0/0 0.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 3 3 3 0 2 0 9 — 51 A. Butkevicius * 14:25 7 3/3 100.0% 0/2 0.0% 1/1 100.0% 1 1 2 1 0 2 1 6 — 91 D. Sirvydis 09:30 3 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 — 92 E. Ulanovas 15:41 6 1/2 50.0% 1/1 100.0% 1/3 33.3% 1 2 3 1 0 1 0 8 — TOTAL 200:00 70 14/36 38.9% 11/28 39.3% 9/13 69.2% 8 22 30 20 2 14 2 71 —

* Αρχική πεντάδα | Προπονητής: Tomas Masiulis

Anadolu Efes Istanbul 2FG 3FG FT REB DEFENSE / PLAYMAKING PIR +/- # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PIR +/- 3 J. Loyd 28:34 2 1/3 33.3% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 6 0 2 0 0 — 4 S. Yusta 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5 D. Saric * 27:39 14 4/9 44.4% 1/3 33.3% 3/4 75.0% 1 9 10 1 0 1 0 19 — 11 D. Russell 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 — 15 P. Dozier * 10:32 5 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 5 — 17 C. Malcolm * 35:58 15 7/10 70.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 2 4 6 1 4 1 1 19 — 20 B. Fernando * 20:58 6 3/5 60.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2 4 6 4 1 2 0 9 — 22 C. Payne * 20:51 16 2/3 66.7% 3/7 42.9% 3/5 60.0% 0 1 1 4 1 3 0 13 — 24 E. Osmani 12:21 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 -1 — 32 M. Strazel 24:05 19 3/6 50.0% 2/6 33.3% 7/8 87.5% 0 3 3 4 0 1 0 22 — 33 E. Yilmaz 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 — 88 K. Jones 19:02 8 4/4 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 3 5 0 0 0 3 14 — TOTAL 200:00 85 25/41 61.0% 7/23 30.4% 14/19 73.7% 9 29 38 20 7 12 4 101 —

* Αρχική πεντάδα | Προπονητής: Pablo Laso