Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Παρί με 90-81 για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν, ο Ερυθρό Αστέρας επικράτησε και της Παρί στη Σερβία με 90-81 για την 6η αγωνιστική της EuroLeague και πέτυχε την 4η σερί νίκη του στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Ναβάρο παρότι είχε μεγάλο προβάδισμα καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, δέχτηκε μεγάλο επιμέρους σερί στην τελευταία περίοδο, ωστόσο διαχειρίστηκε σωστά το φινάλε και πανηγύρισε τη νίκη στο φινάλε.

Ερυθρός Αστέρας - Παρί: Η εξέλιξη του αγώνα

Εφατικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας από νωρίς προβάδισμα (9-0, 3'), ενώ μάλιστα χάρη της ευστοχίας του μπόρεσε να σκοράρει 28 πόντους στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και να πάρει... αέρα 10 πόντων (28-18, 10').

Just look at the crowd’s reaction 🔴⚪️ https://t.co/RRthjU6U8u — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2026

Το δέυτερο δεκάλεπτο κύλησε με τους Σέρβους να επιβάλλουν την κυριαρχία τους και να είναι... σαρωτικοί στην επίθεσή τους, με τον Τσίμα Μονέκε να είναι... καυτός με 16 πόντους στο φινάλε του ημίχρονου, εκ των οποίων οι 7 ήταν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ερυθρός πήγε στα αποδυτήρια με «μαξιλαράκι» ασφαλείας 10 πόντων (46-36, 20').

Great assist from Chris Jones! 67:51 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/SV1405oxqS — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 16, 2026

Μετά την ανάπαυλα ο επιθετικός πλουραλισμός από τους παίκτες του Ερυθρού συνεχίστηκε, με τους Σέρβους να κάνουν... πάρτι στη ρακέτα των Γάλλων και να ολοκληρώνουν την τρίτη περίοδο, σκοράροντας 31 πόντους! (77-58, 30.)

Η Παρί δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στην έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, βελτίωσε την άμυνά της και πραγματοποίησε επιμέρους σερί (14-4), μειώνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (81-72, 35').

Το επιθετικό κρεσέντο των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και μπόρεσαν να φέρουν το ματς στους πέντε πόντους, έπειτα από καλάθι του Ρόντεν (84-79, 37'). Ο Ερυθρός βρήκε εύστοχο δίποντο με τον Μπάτλερ (88-81, 39'), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του, καθώς είχε επτά πόντους υπέρ του. Μάλιστα λίγο αργότερα ο Νόουρα με κάρφωμα... σφράγισε τη νίκη για τους Σέρβους.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 46-36, 77-58, 90-81

