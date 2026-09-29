Euroleague: Η βαθμολογία μετά το 2/2 του Ολυμπιακού
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Δείτε την βαθμολογία στην Euroleague μετά και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Κάουνας και τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Ζάλγκιρις.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στην φετινή Euroleague καθώς κατάφερε να περάσει και από το Κάουνας κερδίζοντας την Ζάλγκιρις με 93-91.
Νωρίτερα η Ντουμπάι έφτανε με τη σειρά της στην 2η νίκη της σε ισάριθμα ματς έχοντας επικρατήσει της Μπαρτσελόνα με 94-87
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
- Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 94-87
- Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός 91-93
- 20:00 Εφές - Ρεάλ
- 20:45 Φενέρ - Μπάγερν
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι - Βίρτους
- 21:30 Βαλένθια - Μπασκόνια
- 21:45 Παρί - Παρτίζαν
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
- 21:05 Μακάμπι - Μπεσίκτας
- 21:15 Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν
Η βαθμολογία
- Ντουμπάι 2-0
- Ολυμπιακός 2-0
- Παναθηναϊκός 1-0
- Παρτίζαν 1-0
- Βιλερμπάν 1-0
- Φενέρ 1-0
- Βαλένθια 1-0
- Mπάγερν 1-0
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Ζάλγκιρις 1-1
- Ρεάλ 0-1
- Μπεσίκτας 0-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1
- Ερυθρός Αστέρας 0-1
- Εφές 0-1
- Μακάμπι 0-1
- Βίρτους 0-1
- Αρμάνι 0-1
- Μπασκόνια 0-1
- Παρί 0-1
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
- 19:00 Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός
- 21:45 Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
- 20:00 Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι
- 21:00 Μπάγερν - Παρτίζαν
- 21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια
- 21:15 Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο
@Photo credits: INTIME
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