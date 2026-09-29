Δείτε την βαθμολογία στην Euroleague μετά και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Κάουνας και τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Ζάλγκιρις.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στην φετινή Euroleague καθώς κατάφερε να περάσει και από το Κάουνας κερδίζοντας την Ζάλγκιρις με 93-91.

Νωρίτερα η Ντουμπάι έφτανε με τη σειρά της στην 2η νίκη της σε ισάριθμα ματς έχοντας επικρατήσει της Μπαρτσελόνα με 94-87

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 94-87

Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός 91-93

20:00 Εφές - Ρεάλ

20:45 Φενέρ - Μπάγερν

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι - Βίρτους

21:30 Βαλένθια - Μπασκόνια

21:45 Παρί - Παρτίζαν

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

21:05 Μακάμπι - Μπεσίκτας

21:15 Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

Η βαθμολογία

Ντουμπάι 2-0 Ολυμπιακός 2-0 Παναθηναϊκός 1-0 Παρτίζαν 1-0 Βιλερμπάν 1-0 Φενέρ 1-0 Βαλένθια 1-0 Mπάγερν 1-0 Μπαρτσελόνα 1-1 Ζάλγκιρις 1-1 Ρεάλ 0-1 Μπεσίκτας 0-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1 Ερυθρός Αστέρας 0-1 Εφές 0-1 Μακάμπι 0-1 Βίρτους 0-1 Αρμάνι 0-1 Μπασκόνια 0-1 Παρί 0-1

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

19:00 Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός

21:45 Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου