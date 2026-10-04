Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ η 12άδα κόντρα στον Ηρακλή

Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ η 12άδα κόντρα στον Ηρακλή
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Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή, στην πρεμιέρα της GBL.

Μετά από την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της Greek Basketball League. Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, φιλοξενούνται από τον Ηρακλή (04/10, 17:30 LIVE από το Gazzetta) και θέλουν να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Για το προσεχές παιχνίδι, o Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιαν Μοντέρο (ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση), αλλά και τους Πάπας, Τζόουνς και Μπουρνελέ.

Στη δωδεκάδα βρίσκεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της EuroLeague.

Η 12αδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ

@Photo credits: eurokinissi
     

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