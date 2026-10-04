Ηρακλής - Ολυμπιακός: Οι αριθμοί που δικαιολογούν το +10 στο πρώτο δεκάλεπτο
Ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για το ματς της πρώτης αγωνιστικής της GBL στο Ιβανώφειο.
Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς επίδειξε πολύ θετικό πρόσωπο στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ολοκληρώνοντάς το με διψήφιο προβάδισμα (25-15). Οι Θεσσαλονικείς έκαναν μόλις ένα λάθος σε αυτή την περίοδο, έναντι των τριών του Ολυμπιακού, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι υπερίσχυσαν και στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, 7-0 υπέρ του Ηρακλή ήταν οι πόντοι από λάθη του αντιπάλου, 5-0 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας και 6-0 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, ενώ μάλιστα ο «Γηραιός» κατάφερε να βγει μπροστά και στα ριμπάουντ με 15 έναντι των 8 των Πειραιωτών.
Παράγοντας «Χ» για την ομάδα του κόουτς Λούκιτς ήταν ο Ζαλίν Λεκιού που σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο σημείωσε 11 πόντους, 3 ριμπάουν και 1 ασίστ.
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