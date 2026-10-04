Ο Ντιλέινι υπερασπίστηκε τον Μπαρτζώκα για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους: «Δεν υπήρχε περίπτωση να έκανε πίσω»

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι υπερασπίστηκε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το περιστατικό που έγινε με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια, μετά από το τρίποντο του Καρ.

Αρκετές συζητήσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό που είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια.

Οι Ιταλοί έπεσαν πάνω στον Έλληνα τεχνικό κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους, μετά το τρίποντο του Καρ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τον εκνευρισμό του κόουτς του Ολυμπιακού, που τους απώθησε.

Ο Μάλκομλ Ντιλέινι, θέλοντας να σχολιάσει την κατάσταση, υπερασπίστηκε τον πρώην προπονητή του, γράφοντας στο x: «Ο Μπαρτζώκας δεν υπήρχε περίπτωση να έκανε πίσω», ενώ στη συνέχεια είπε «Ήταν απαραίτητη», αναφερόμενος στην αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.