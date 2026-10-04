Ο Ντιλέινι υπερασπίστηκε τον Μπαρτζώκα για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους: «Δεν υπήρχε περίπτωση να έκανε πίσω»
Αρκετές συζητήσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό που είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια.
Οι Ιταλοί έπεσαν πάνω στον Έλληνα τεχνικό κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους, μετά το τρίποντο του Καρ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τον εκνευρισμό του κόουτς του Ολυμπιακού, που τους απώθησε.
Ο Μάλκομλ Ντιλέινι, θέλοντας να σχολιάσει την κατάσταση, υπερασπίστηκε τον πρώην προπονητή του, γράφοντας στο x: «Ο Μπαρτζώκας δεν υπήρχε περίπτωση να έκανε πίσω», ενώ στη συνέχεια είπε «Ήταν απαραίτητη», αναφερόμενος στην αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
@foe23 You think it was unnecessary or mistake of him ?— RedAngel (@Red_Angel_AF) October 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.