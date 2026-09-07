Ολυμπιακός: Σε 2 μήνες θα δούμε άλλες ταχύτητες και διαφορά σε ενέργεια κι ελεύθερα σουτ!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον «ερυθρόλευκο» απολογισμό του τουρνουά της Κρήτης, εξηγεί γιατί η έλλειψη χρόνου για προπονήσεις θα καθυστερήσει την απόκτηση διάρκειας, αλλά και γιατί η πληθώρα ποιότητας θα λειτουργήσει ως αντίβαρο ώστε η ομάδα να παίρνει από νωρίς αποτελέσματα.

Ας ξεκινήσουμε λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι με την προσθήκη των 10 διεθνων, οι παίκτες του Ολυμπιακού μαζεύτηκαν, όλοι μαζί, μία μέρα πριν αναχωρήσουν για το Ηράκλειο και έπαιξαν στο τουρνουά ουσιαστικά με μία προπόνηση.

Κοινώς, πριν ταξιδέψει η αποστολή, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε στην διάθεσή του μόλις τους 7-8 από τους 18 που βρίσκονται επισήμως στο ρόστερ της ομάδας (συν τον Πάπας, τον Ντάνστον και μερικά άλλα παιδιά για τις προπονήσεις).

Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί τι είδαμε στο 6o “International Basketball Tournament Crete”, χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη βάση στις 2 νίκες των «ερυθρόλευκων» και στην κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Πολύ απλά γιατί η σημερινή εικόνα των πρωταθλητών Ευρώπης απέχει παρασάγγας απ’ αυτή που θέλει ο προπονητής τους για να νιώσει ότι σιγά-σιγά το νερό μπαίνει στ’ αυλάκι (αναφορικά με τον σχεδιασμό που έχει στο μυαλό του και το μπάσκετ που θέλει να παίξει) και αυτό δύσκολα θα συμβεί πριν τον Δεκέμβριο.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, οι δύο αναμετρήσεις με ισάριθμες ομαδες από το πάνω ράφι της Euroleague στην νέα σεζόν, έδωσαν τροφή για συζήτηση και για επικέντρωση σε κάποια κομμάτια που φαίνεται ότι θα δώσουν έξτρα ώθηση στον Ολυμπιακό της νέας σεζόν.

Κατ’ αρχάς, η πίεση πάνω στην μπάλα και οι καλές αλλαγές για την εποχή, οι οποίες οφείλονται στην διατήρηση του βασικού κορμού της επιτυχημένης περυσινής χρονιάς σε συνδυασμό με τις προσθήκες παιδιών με μεγάλη ενέργεια, ταχύτητα και physicality, τα οποία ήταν στοιχεία που οι Πειραιώτες δεν τα είχαν σε αφθονία.

Ειδικότερα στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, όπου στο παρκέ πάτησαν ο Εντιάι και ο Μοντέρο για 27 και 19 λεπτά αντίστοιχα, μαζί και με την παρουσία του Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έπαιξε στο πρώτο ματς, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν συνολικά 12 κλεψίματα και 4 τάπες, οδήγησαν τους Σέρβους σε 19 λάθη (19-13 οι πόντοι από χαμένες μπάλες), κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (22-7 οι πόντοι από δεύτερη ευκαιρία), εξασφάλισαν σαν 13 έξτρα επιθέσεις και κέρδισαν κατά κράτος την μάχη των κατοχών.

Αυτός ο τομέας αναμένεται να ακόμη περισσότερο νευραλγικός για το εφετινό πρόσωπο της ομάδας. Ένα άλλο κομμάτι είναι η μεγάλη αύξηση της ενέργειας και της ταχύτητας στο ρόστερ, κάτι που φάνηκε περισσότερο στα ανασταλτικά τους καθήκοντα των παικτών (μου άρεσε πολύ ο Γουορντ σε αυτό το κομμάτι) και μία πρώτη απόδειξη είναι το μέσο παθητικό των 77 πόντων σε μία εποχή που τα πόδια των παικτών είναι πολύ σφιχτά. Προοδευτικά και θα δούμε ένα σύνολο που θα έχει ταχύτερη ανάπτυξη στο ανοιχτό γήπεδο αλλά και πολύ γρηγορότερη κίνηση στο πέντε εναντίον πέντε.

Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε ότι ο 61χρονος τεχνικός διαθέτει πλέον τρεις παίκτες για κάθε θέση (αν εξαιρέσουμε το “3”, στο οποίο δεν υπάρχει πολύ μέγεθος), ο Ολυμπιακός έχει την ευχέρεια να παίξει με πάρα πολλά εναλλακτικά σχήματα, από τα οποία μπορεί να αποκομίσει διαφορετικά κέρδη, χωρίς ταυτόχρονα να χάνει πράγματα.

Για παράδειγμα, θα δούμε αρκετές φορές την διάταξη με τους τρεις κοντούς, η οποία θα φέρει αποτελέσματα και στο transition παιχνίδι αλλά και στο set, με πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Το ότι πλέον ο Ολυμπιακός διαθέτει ουκ ολίγους παίκτες (Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ) που ανά πάσα στιγμή, μπορούν να βάλουν την μπάλα στο πάτωμα και να αφήσουν πίσω τον προσωπικό τους αντίπαλο, αυτομάτως θα δημιουργεί ανισορροπία και θα δημιουργεί ανοικτές στατικές εκτελέσεις.

Η ανυπομονησία στο να δείξουν πράγματα και να κάνουν το κάτι παραπάνω οδήγησε σε πολλά αβίαστα λάθη, που επίσης είναι φυσιολογικά για την εποχή και προκάλεσαν αρκετά νεκρά διαστήματα που στην ουσία τίποτε δεν λειτουργούσε καλά μπροστά και πίσω. Ωστόσο, είναι τέτοια η πληθώρα ποιότητας πλέον στο ρόστερ, που ανά πάσα στιγμή – ακόμη και τώρα που οι αυτοματισμοί δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο – η ομάδα μπορεί να βρει ρυθμό και μέσα σε ένα 3-4 λεπτά να εκτοξευτεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, παίρνοντας σημαντική διαφορά.

Το είδαμε και την Παρασκευή (04/09) στο τελευταίο πεντάλεπτο απέναντι στην πολλά υποσχόμενη Φενέρμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (με τα 11 νέα πρόσωπα), όπου Ντόρσεϊ (15π.) και Φουρνιέ (19π.) έβαλαν τους 20 τελευταίους πόντους και σφράγισαν το επιμέρους το επιμέρους 20-8 για το τελικό 82-77, σε ένα ματς που η τουρκική ομάδα κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ.

Το είδαμε και την Κυριακή (06/09) σε δύο δόσεις! Η πρώτη στο 13-0 σερί που έτρεξε ο Ολυμπιακό μέσα σε 3,5 λεπτά στο δεύτερο μισό της 1ης περιόδου και ξέφυγε με 23-12 και η δεύτερη στο 16-3 επιμέρους μέσα σε λιγότερο από 4 λεπτά, πηγαίνοντας την διαφορά στο +23 (66-43) για να φτάσει στο τελικό 87-77.

Στο πρώτο μέρος την διαφορά την έκανε ο Εμπάϊ Εντιάι (16π., 4ρ. & 2ασ.) που έχει τεράστιο μέγεθος, γεμίζει τους χώρους σε ύψος και σε πλάτος και κυνηγάει όλες τις φάσεις ψηλά, ενώ στο δεύτερο την σφραγίδα του έβαλε ο Μοντέρο (12π., 3ρ. & 2ασ.) με τρίποντο, μία μαγική ασίστ και μία συνεχή πρόκληση αμυντικής ανισορροπίας όταν έχει την μπάλα στα χέρια.

Με τον Μιλουτίνοφ να δεσπόζει, ο Μπαρτζώκας θα έχει την πολυτέλεια να χρησιμοποιεί εναλλακτικά τον Χολ και τον Τζόουνς, ανάλογα σε ποιον ταιριάζει το ματς (ο πρώτος ήταν πολύ καλός στην Κρήτη), ο Φουρνιέ θα πάρει περισσότερο χρόνο στο “3” και θα έχει περισσότερα ελεύθερα σουτ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, περισσότερη άνεση κινήσεων προβλέπται και για τον Ντόρσεϊ, ενώ η μεγάλη έξτρα ώθηση έρχεται από τον Τζόσεφ!

Με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ ακόμη να ψάχνεται (στο επιθετικό κομμάτι γιατί στην άμυνα είναι «σκύλος»), ο 35χρονος Καναδός point-guard που έχει χάσει πολλά κιλά και έχει βελτιώσει τρομερά την σωματική του κατάσταση, λογίζεται σχεδόν σαν εσωτερική μετεγγραφη κανονικού παίκτη! Η δε πληθωρική παρουσία του στα “Δύο Αοράκια”, «διέγραψε» την χρησιμότητα του Γουόκαπ σε αυτό ρόστερ! Έστω κι αν μέχρι και τα μέσα Ιούλη υπολογιζόταν κανονικά...

Και όλα αυτά χωρίς ακόμη να έχουμε την αγωνιστική εικόνα της ομάδας με τον Σάσα Βεζένκοβ στο παρκέ. Τον παίκτη που δίνει instant-scoring με τέτοια ευκολία, όσο κανείς άλλος στην Ευρώπη, αλλά θα κρατήσει πολύ περισσότερη ώρα στον πάγκο τον “mister ενέργεια”, Εμπάϊ Εντιάι με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Μπαρτζώκα.

Ο Σενεγαλέζος πάντως, έβαλε τα τρίποντα με τον Ερυθρό Αστέρα (2/2) και αν αποκτήσει μεγαλύτερη συνέπεια στο ελεύθερο μακρινό σουτ, τότε έχει τύχη να πάρει κάποια λεπτά ακόμη και στο “3”, σε ένα σχήμα που θα απογειώσει το μέγεθος και το physicality της πεντάδας.

Εδώ θα είμαστε να βλέπουμε και να κρίνουμε τις εικόνες που μας δίνουν οι ομάδες, να τις καταγράφουμε και να τις συζητάμε. Και μέσω των blogs αλλά και μέσω του “Gazz Floor”. Καλή εβδομάδα σε όλους!

