Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήδη από τα πρώτα δείγματα κατέστησε σαφές ότι συνεχίζει στον ίδιο εκρηκτικό ρυθμό που σταμάτησε πέρυσι με τον Ολυμπιακό αποτελώντας τον παίκτη των μεγάλων στιγμών.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τα πρώτα φιλικά τεστ εν όψει της νέας και απαιτητικής σεζόν σε EuroLeague και GBL με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως συνηθίζουν, για το τουρνουά CRETE IBT.

Ενθαρρυντικό ήταν το πρώτο δείγμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα που κατάφερε την ανατροπή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό επικρατώντας με 82-77. Μαζί με το θετικό αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες πήρανκαι το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης (06/09, 21:00) όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα.

Ένας εκ των διακριθέντων της αναμέτρησης δεν ήταν άλλος από τον Τάιλερ Ντόρσεί, ο οποίος τελειώσε το παιχνίδι με 15 πόντους (6/6 βολές, 3/8 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. To πιο σημαντικό στοιχείο του ματς παρατηρήθηκε στην τελευταία περίοδο, εκεί όπου ο γκαρντ του Ολυμπιακού σημειώσε τους 10 από τους 15 συνολικά πόντους του με δύο καθοριστικά τρίποντα. Το πρώτο από τα 7.5 μέτρα ήταν εκείνο που οδήγησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην ισοφάριση (71-71), ενώ ήταν αυτός που «έγραψε» το 78-74 από την περιφέρεια μπροστά στον Κρις Σίλβα.

Παρέα με τον Εβάν Φουρνιέ με το γνωστό τους «κρύο αίμα» έδειξαν ότι είναι οι παίκτες για τα κρίσιμα, οι παίκτες που μπορούν άνετα να μετατραπούν σε παράγοντες «Χ» για τον Ολυμπιακό, όταν η στιγμή το επιτάσσει. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ήταν νωρίς για τέτοιου είδους αναφορά, ωστόσο στην περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι εμφανές ότι o 30χρονος γκαρντ συνεχίζει στον ίδιο εκρηκτικό ρυθμό που σταμάτησε την περσινή σεζόν.

Τη σεζόν 2025-26 την ολοκλήρωσε με μέσο όρο 15.9 πόντους, 38.6% στο τρίποντο, 2.3 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ, ενώ συνοδεύτηκε από μεγάλες βαρδιές τόσο στη regular season με αποκορύφωμα την εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στην 36η αγωνιστική όπου σημείωσε ρεκόρ καριέρας 37 πόντων με 7/12 τρίποντα μαζί με 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η συγκεκριμένη μέρα συνοδεύτηκε από ρεκόρ και στο σύστημα αξιολόγησης όπου έλαβε 43 βαθμούς.

Παράλληλα, έχει αποδείξει ότι είναι ο παίκτης των μεγάλων στιγμών με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ντέρμπι «αιωνίων» στο σεφ στην περσινή κανονική περίοδο, όπου στο τέταρτο δεκάλεπτο έβαλε ξανά... μπρος τις μηχανές με δύο εύστοχα τρίποντα από την κορυφή πετυχαίνοντας έξι κρίσιμους πόντους για να χαρίσει τη νίκη στον Ολυμπιακό απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Πάντως, δεν χρειάζεται μόνο να γίνει αναφορά στο πρόσφατο παρελθόν, αν και αυτά τα λίγα παραδείγματα δίνουν μία ξεκάθαρη εικόνα για τον αναγεννημένο Ντόρσεϊ. Ακόμα και όταν φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής στη ματσάρα κόντρα στην Ισπανία στο T-Center Athens για το δεύτερο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, έδειξε τη δυναμική του. Μάλιστα, πήρε τη σκυτάλη από τον «καυτό» Ντίνο Μήτογλου και κατέγραψε κι εκείνος ρεκόρ καριέρας με το εθνόσημο σημειώνοντας 29 πόντους με 2/9 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 10/10 βολές, 4 ασίστ και 3 λάθη σε 37:56 λεπτά.

Ο ίδιος δήλωσε μετά την αναμέτρηση: «Λατρεύω αυτή τη χώρα, την έχω ερωτευτεί. Βάλαμε όλοι τα κορμιά μας στη φωτιά για την αγάπη μας για τη χώρα και την εθνική ομάδα. Είναι θέμα περηφάνιας. Είναι φανταστικό συναίσθημα να παίζεις και να κερδίζεις μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό που μας αγαπάει και το αγαπάμε κι εμείς. Σε τέτοιες στιγμές, στο τέλος των αγώνων, θέλω να είμαι μέσα», αποδεικνύοντας την αγάπη που τρέφει για την Ελλάδα.

Ο Έλληνας διεθνής έχει ένα άκρως ελκυστικό πακέτο πρώτον λόγω του διαβατηρίου του και φυσικά λόγω του πάθους, της αποτελεσματικότητάς του και της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται αυτό το διάστημα. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κινήσει τις διαδικασίες για συζητήσεις περί ανανέωσης του συμβολαίου του που λήγει το καλοκαίρι του 2027 και ανέρχεται στα 1.8 εκατομμύρια ευρώ πρωτού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορέσει να βγει στην αγορά ως free agent.

Έτσι, λοιπόν, ο Ντόρσεί, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει ξανά τον παίκτη «κλειδί» για τον κόουτς Μπαρτζώκα, τον παίκτη που μαζί με τον έμπειρο, Εβάν Φουρνιέ ξέρουν πως να βγάλουν την ομάδα από οποιαδήποτε δύσκολη συνθήκη, ειδικά όταν ο νεοαποκτηθείς Γιαν Μοντέρο είναι δεδομένο πως θα χρειαστεί ένα διάστημα προσαρμογής στις νέες συνθήκες.