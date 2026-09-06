Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε κάλεσμα στον κόσμο της EuroLeague ενόψει του SuperCup που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι στις 18-19 Σεπτεμβρίου.

Λίγες ημέρες πριν το πρώτο SuperCup στην ιστορία της EuroLeague, ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε κάλεσα στον κόσμο να δώσει το «παρών» στο Άμπου Ντάμπι.

Συγκεκριμένα η EuroLeague μέσω ανάρτησης, ανέβασε τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού να κάνει πρόσκληση στους οπαδούς, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το πρώτο SuperCup στην ιστορία του θεσμού.

Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC θα αναμετρηθούν για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους, με τη Ρεάλ να κοντράρεται με την ομάδα από τα Εμιράτα στον ημιτελικό.

Ο νικητής του κάθε ζευγαριού θα παίξει στον μεγάλο τελικό.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναφέρει: «Γεια σας, είμαι ο Σάσα Βεζένκοβ από τον Ολυμπιακό. Το EuroLeague Basketball SuperCup έρχεται στο Άμπου Ντάμπι. Μη το χάσετε, τα λέμε εκεί!»

Αναλυτικά:

18/9

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00 LIVE από το Gazzetta)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι (20:00)

19/9

Τελικός (20:00)

Μικρός Τελικός (17:00)