Δείτε τι έκανε ο Ζαν Μοντέρο στο πρώτο του ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό του IBT CRETE 2026 και πήρε τη νίκη με 87-77, με τον Εμπάι Εντιάι να είναι ο κορυφαίος της αναμέτρησης.

Ο Ζαν Μοντέρο έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των ερυθρολέυκων και έδειξε την ποιότητα του σε ορισμένες φάσεις. Πέτυχε το πρώτο του καλάθι, ευστοχώντας σε τρίποντο από τη γωνία στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Δομινικανός έμεινε στο παρκέ για 19 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους. Είχε 2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 2/2 βολές , ενώ κατέβασε τρία ριμπάουντ, μοίρασε δύο ασίστ και έκανε ένα κλέψιμο. Δεν υπέπεσε σε λάθος.

Δεύτερος σκόρερ της ομάδας του πίσω από τον Εντιάι που είχε 16. Έπαιξε το μεγαλύτερο διάστημα μαζί με τον Ντόρσεϊ στα γκαρντ.