Μιλουτίνοφ στο Gazzetta: «Έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες, δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτά που πρόσφερε ο Γουόκαπ»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο Gazzetta και σχολίασε τη νέα ομάδα του Ολυμπιακού, τις μεταγραφές που έκανε ο σύλλογος, ενώ επίσης τοποθετήθηκε και για τον Τόμας Γουόκαπ.

Αποστολή στην Κρήτη: Παναγιώτης Ραμαντάνης, Θοδωρής Σανιδάς

Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, στο φιλικό τουρνουά που διεξάγεται στην Κρήτη, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μιλάει στο Gazzetta και σχολιάζει τις μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρολεύκων» ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών τοποθετείτε και για τον Τόμας Γουόκαπ, ενώ επίσης απαντάει και για το νέο ΣΕΦ που χτίζεται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

Για το αν σας δίνει επιπλέον κίνητρο το ότι είστε Πρωταθλητές Ευρώπης για να ανταγωνιστείτε και φέτος;

«Ναι, εννοείται. Τώρα όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα προσπαθήσουν να μας κυνηγήσουν και να γίνουν εκείνες πρωταθλήτριες. Επομένως, πρέπει να είμαστε πνευματικά δυνατοί. Πρέπει να παίξουμε ακόμη καλύτερο μπάσκετ από αυτό που παίξαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί, όπως είπα, όλοι θα προσπαθήσουν να μας ρίξουν από τον θρόνο και όλοι οι υπόλοιποι θα θέλουν να γίνουν πρωταθλητές .Επομένως, πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και να παίξουμε ακόμη καλύτερο μπάσκετ, αν θέλουμε να έχουμε την ίδια επιτυχία».

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε ομάδες της EuroLeague και αγωνίζεστε σε υψηλό επίπεδο, ακόμη και σε ένα φιλικό παιχνίδι;

«Είναι πάντα σημαντικό να έχουμε δύσκολα και μεγάλα παιχνίδια στα φιλικά, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για να βελτιωθεί η ομάδα και να ενσωματωθούν καλύτερα οι παίκτες, ειδικά όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι παίκτες. Οπότε, ξέρετε, είναι πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία για εμάς, ένα πολύ καλό τεστ για εμάς.

Και επειδή η σεζόν είναι σε λίγες εβδομάδες, αυτά τα παιχνίδια σίγουρα θα μας βοηθήσουν πολύ».

Για το αν του φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι θα παίξει ο Ολυμπιακό τα εντός έδρας παιχνίδια σας μακριά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας;

«Σίγουρα, ναι. Εννοώ, αυτό θα είναι κάτι πραγματικά δύσκολο για εμάς, γιατί, ειδικά εγώ, που είμαι σε αυτή την ομάδα για πολλά, πολλά χρόνια, έχω συνηθίσει να παίζω τα εντός έδρας παιχνίδια στο σπίτι μας. Οπότε αυτό θα είναι μια δύσκολη κατάσταση για εμάς .Αλλά, είναι ένα μακροπρόθεσμο πλάνο.

Σίγουρα, στο μέλλον θα αποδώσει και θα είναι καλύτερα. Οπότε, ξέρετε, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να ζήσουμε μερικούς δύσκολους μήνες, να προσπαθήσουμε να παίξουμε κάπου αλλού, όπου δεν έχουμε συνηθίσει, αυτή είναι η δουλειά μας».

Για το αν ξέρει πώς θα είναι το νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έστω λίγο;

«Ειλικρινά, όχι. Δεν έχω ρωτήσει. Θέλω να εκπλαγώ όταν ολοκληρωθεί. Είδα τις εγκαταστάσεις προπόνησης, το πώς έχουν γίνει. Φαίνεται όμορφο στον χώρο για τους παίκτες. Μου δίνει αυτοπεποίθηση στο τέλος. Επίσης, η μεγάλη αρένα, πιθανότατα, σίγουρα, εκεί επενδύουν τα περισσότερα χρήματα. Οπότε σίγουρα η μεγάλη αρένα θα φαίνεται εκπληκτική».

Για τους νέους παίκτες, τον Μοντέρο, τον ΜακΙντάιρ και τον Εντιάι. Ποια είναι η άποψή σου γι’ αυτούς και πώς θα βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στόχους της;

«Όπως είπα στην αρχή, είναι πραγματικά πολύ γνωστοί στη EuroLeague. Έπαιξαν καταπληκτικά πέρυσι. Οπότε για μένα να πω κάτι επιπλέον γι’ αυτούς δεν είναι απαραίτητο, γιατί είναι ποιοτικοί παίκτες, καταπληκτικοί παίκτες. Οπότε τώρα είναι απλώς θέμα χρόνου, πότε θα ταιριάξουν, πώς θα ταιριάξουν.

Εμείς, οι παίκτες που είμαστε εδώ, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Είναι στο χέρι μας. Είναι καθήκον μας να τους βοηθήσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη μετάβασή τους, πώς να το πω, από τη μία ομάδα στην άλλη πιο εύκολη, γιατί από πλευράς μπάσκετ είναι καταπληκτικοί. Και τώρα είναι απλώς θέμα χρόνου να αποδεχθούν το νέο

Για το tweet του Φουρνιέ για τον Τόμας και είπε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνά τι έκανε για τον σύλλογο τα τελευταία πέντε χρόνια. Συμφωνείς με αυτό;

«Για κάποιον που ήταν τόσα πολλά χρόνια στην ομάδα, ήταν τόσο επιτυχημένος και έφερε τόσα πολλά τρόπαια, δεν μπορείς να ξεχάσεις. Εννοώ, για την ξεκάθαρη κατάσταση μαζί του αυτή τη στιγμή, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Δεν έχω εμπλακεί. Δεν ήθελα να τον ενοχλήσω για να τον ρωτήσω. Τον άφησα να πάρει την απόφασή του, γιατί είναι αρκετά επαγγελματίας ώστε να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Οπότε, για να σχολιάσω την κατάσταση, δεν γνωρίζω. Αλλά αυτό που έχει κάνει για την ομάδα είναι εξαιρετικό. Και για πολλά χρόνια αυτό δεν πρόκειται ποτέ να διαγραφεί από την ιστορία του Ολυμπιακού».