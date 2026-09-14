Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε πως δίνει προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας της σεζόν 2025-26 να εξασφαλίσουν θέση στο νέο ΣΕΦ!
Μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε γνωστό πως οι κάτοχοι διαρκείας της σεζόν 2025-26 μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο νέο ΣΕΦ.
Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα (14/09) έως την Παρασκευή (18/09) θα μπορούν οι περσινοί κάτοχοι να διασφαλίσουν τη θέση εισιτηρίου διαρκείας για το νέο και ανακατασκευασμένο ΣΕΦ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, θέλοντας να επιβραβεύσει τους πιστούς της φίλους για την στήριξη και την εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026, ότι την από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, θα τεθεί σε κυκλοφορία, αποκλειστικά για αυτούς το Δικαίωμα Εξασφάλισης Θέσης Εισιτηρίου Διαρκείας για το νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
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Προνόμια κατόχων διαρκείας
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Κάρτα Μέλους / Κάρτα Φιλάθλου
Εξασφάλισε την κάρτα που χρειάζεσαι για να πάρεις τη θέση σου στην κερκίδα. Για την έκδοση Κάρτας Διαρκείας απαιτείται ενεργή Κάρτα Μέλους της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ενώ για την αγορά εισιτηρίων μεμονωμένων αγώνων απαιτείται Κάρτα Φιλάθλου.
Οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες
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🔴⚪️ Η διαδικασία άνοιξε!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 14, 2026
Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-2026 από αυτή τη στιγμή μπορούν να εξασφαλίσουν την προτεραιότητα για την απόκτηση της θέσης τους στο νέο ΣΕΦ.
⏰ Η διαδικασία ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 23:59.… pic.twitter.com/nTlCLmWAv8
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