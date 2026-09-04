Ο Κόρι Τζόζεφ έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό εμφανώς αλλαγμένος, με τη δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να αποτυπώνεται στην εικόνα του στο παρκέ και να γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη στη νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Κρήτη.

Ο Κόρι Τζόζεφ έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό διαφορετικός. Η εικόνα του Καναδού γκαρντ από τα πρώτα φιλικά της προετοιμασίας δείχνει έναν παίκτη που δούλεψε σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και φρόντισε να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της νέας σεζόν.

Η αλλαγή ήταν εμφανής ήδη από το φιλικό απέναντι στον Προμηθέα, όμως στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, στο CRETE IBT και μπροστά στον κόσμο, η εικόνα του τράβηξε ακόμη περισσότερο τα βλέμματα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 82-77 και προκρίθηκαν στον τελικό τουρνουά όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τζόζεφ παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος, έχοντας αφήσει πίσω του περιττά κιλά και δείχνοντας πως έχει δουλέψει πολύ πάνω στο σώμα του. Ο Καναδός γκαρντ ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα προπόνησης μέσα στο καλοκαίρι, με στόχο να επιστρέψει στην Ελλάδα όσο το δυνατόν πιο έτοιμος και η προσπάθειά του είναι ήδη εμφανής. Ολοκλήρωσε το ματς με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Η φυσική του κατάσταση ήταν ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στην παρουσία του στην Κρήτη, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι από την εικόνα που παρουσιάζει ο 35χρονος γκαρντ στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, αποτελώντας ένα πρώτο δείγμα της δουλειάς που έκανε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και της αφοσίωσής του.