Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό του IBT CRETE 2026 και πήρε τη νίκη με 87-77, με τον Εμπάι Εντιάι να ξεχωρίζει.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός με εξαιρετική εμφάνιση στα «Δύο Αοράκια» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, κατέκτησε το IBT CRETE 2026. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχοντας το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πήρε τη νίκη στον τελικό με 87-77.

Καταπληκτική εμφάνιση από τον Εμπάι Εντιάι, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Πολύ καλοί και οι Μοντέρο, Φουρνιέ και Χολ για τους Πειραιώτες, οι οποίοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο ματς.

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακό: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε ξεκινήσει το ματς με δίποντα των Μότλεϊ και Τζόουνς, με τον Εντιάι να απαντάει με πέντε προσωπικούς πόντους για το πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού (5-4). Ο Φουρνιέ με τρίποντο είχε κάνει το 8-6, όμως ο Νουόρα με τον ίδιο τρόπο, είχε βάλει μπροστά την ομάδα του (9-8). Με ένα εντυπωσιακό σερί 13-0, οι Πειραιώτες είχαν φτάσει να προηγούνται με 11 πόντους (23-12). Οι Σέρβοι είχαν μειώσει σε 17-23, ωστόσο χάρη σε τρίποντο του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 26-17.

Ο Μπάλντγουϊν είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τζόουνς να απαντάει με δίποντο (20-28). Οι τυπικά γηπεδούχοι, είχαν μειώσει σε 24-28, όμως με τους Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου και Μοντέρο να σκοράρουν από δύο πόντους, η διαφορά είχε φτάσει πάλι τους 10 (34-24). Ο Ολυμπιακός κράταγε το προβάδισμά του στο 7+ και μάλιστα στο 02:23 μετά από τρίποντο του Τζόσεφ και κάρφωμα του Χολ, ήταν μπροστά με 46-33 (+13). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 50-37.

Ο Κράμερ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τους «ερυθρόλευκους» να απαντάνε με ένα σερί 9-0 (5 πόντοι Γουόρντ, 3 ο Φουρνιέ και 1 ο Μιλουτίνοφ), «εκτοξεύοντας» τη διαφορά στους 20 (59-39). Με πέντε πόντους του Μοντέρο και δύο του Φουρνιέ, το σκορ ήταν 66-43 στο 05:57. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε βγάλει αντίδραση και μάλιστα είχε ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (εννιά) μετά από τρίποντο του Κράμερ (62-71). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 75-63, χάρη σε δίποντο του ΜακΙντάιρ.

Ο Κάρτερ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με δίποντα των Τζόσεφ και Εντιάι για το 79-65. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα τα τελευταία λεπτά και έφτασαν στη νίκη με 87-77.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 37-50, 63-75, 77-87

Ερυθρός Αστέρας (Ναβάρο): Μότλεϊ 3, Τζόουνς 2, Γουάιλερ-Μπαμπ 2, Μπάτλερ 12, Κάρτερ 5, Ντόμπριτς 5, Ιζούντου 4, Μπάλντουιν 5, Μεντάρεβιτς 2, Νουόρα 16 , Οτζελέγε 5, Κράμερ 16

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): ΜακΙντάιρ 2, Μοντέρο 12, Τζόσεφ 8, Ντόρσεϊ 5, Φουρνιέ 11, Νετζήπογλου 6, Γουόρντ 9, Εντιάι 16, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 8, Τζόουνς 3, Καραγιαννίδης 0

Δείτε τα στατιστικά του ματς εδώ