Το δεύτερό του φιλικό έδωσε ο Ολυμπιακός, όπου αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά του CRETE IBT στο Ηράκλειο. Οι «ερυθρόλευκοι» κάνανε την ανατροπή και με μεγάλα σουτ των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, φτάσανε στη νίκη με 82-77. Μαζί με το θετικό αποτέλεσμα, πήρανε και το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης (06/09, 21:00) όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα.
Οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτοί που «κουβάλησαν» τον Ολυμπιακό τα τελευταία λεπτά. Ο πρώτος τελείωσε το ματς με 19 πόντους (5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα) ενώ ο Ντόρσεϊ με 15 πόντους (6/6 βολές, 3/8 τρίποντα). Σε αυτό το παιχνίδι εκτός από τους Παπανικολάου - Λαρεντζάκη που δεν ταξίδεψαν στην Κρήτη, δεν αγωνίστηκαν οι Μοντέρο, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ.
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Ο Μπόλντγουϊν με βολές είχε πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να απαντάει με κάρφωμα για το 2-2. Η Φενέρμπαχτσε είχε πάρει ένα προβάδισμα έξι πόντων (8-2), με τον Ολυμπιακό να μειώνει στο καλάθι (7-9) μετά από βολές του Τζόσεφ. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ισοφαρίσει σε 11-11 μετά από δίποντο του Εντιάι, ενώ στο 02:38 με βολές του Γουόρντ, είχαν πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα (13-12). Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ, καθώς με επιμέρους σκορ 9-4 τα τελευταία λεπτά, είχε κάνει το 21-17.
Ο Τζόουνς είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τη Φενέρ να απαντάει με δίποντα των Σίλβα και Κι για το 25-19. Η Φενέρ είχε φτάσει να προηγείται με οχτώ (30-22) χάρη σε δίποντο του Χόρτον-Τάκερ, όμως ο Ολυμπιακός είχε βγάλει αντίδραση. Με οχτώ πόντους του Χολ και δύο του ΜακΙντάιρ, είχε μειώσει στον πόντο (34-35). Τα «καναρίνια» είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 37-34, χάρη σε μία βολή του Μπόλντγουϊν και δύο του Κλάιμπερν.
Ο Τζόουνς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κλάιμπερν να απαντάει με τρίποντο για το 40-36. Η Φενέρ με ένα επιμέρους σκορ 8-1, είχε φτάσει ξανά στο μεγαλύτερο προβάδισμά της (50-42). Οι «ερυθρόλευκοι» με τρίποντο του Τζόσεφ είχαν μειώσει σε 47-52, όμως ο Κλάιμπερν με δύο βολές είχε κάνει το 54-47. Με επιμέρους σκορ 10-4, ο Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά στο σκορ μετά από ώρα (57-56), ωστόσο με δύο βολές του Γιούζανγκ, η Φενέρ είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 58-57.
Ο Τάκερ είχε σκοράρει πέντε διαδοχικούς πόντους στην τέταρτη περίοδο, με τον Φουρνιέ να απαντάει με τρίποντο για το 60-63. Οι «ερυθρόλευκοι» πάλευαν για την ανατροπή και χάρη σε τρίποντο του Ντόρσεϊ και δίποντο του Φουρνιέ, είχαν περάσει μπροστά στο σκορ με 73-72 2:20 πριν τη λήξη του αγώνα. Με δίποντο οι Τούρκοι είχαν προηγηθεί ξανά, όμως Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, είχαν κάνει το 78-74. Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν άριστα το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 82-77.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-37, 57-58, 82-77
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.