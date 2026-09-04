Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του CRETE IBT και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 82-77.

Το δεύτερό του φιλικό έδωσε ο Ολυμπιακός, όπου αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά του CRETE IBT στο Ηράκλειο. Οι «ερυθρόλευκοι» κάνανε την ανατροπή και με μεγάλα σουτ των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, φτάσανε στη νίκη με 82-77. Μαζί με το θετικό αποτέλεσμα, πήρανε και το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης (06/09, 21:00) όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτοί που «κουβάλησαν» τον Ολυμπιακό τα τελευταία λεπτά. Ο πρώτος τελείωσε το ματς με 19 πόντους (5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα) ενώ ο Ντόρσεϊ με 15 πόντους (6/6 βολές, 3/8 τρίποντα). Σε αυτό το παιχνίδι εκτός από τους Παπανικολάου - Λαρεντζάκη που δεν ταξίδεψαν στην Κρήτη, δεν αγωνίστηκαν οι Μοντέρο, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Ο Μπόλντγουϊν με βολές είχε πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να απαντάει με κάρφωμα για το 2-2. Η Φενέρμπαχτσε είχε πάρει ένα προβάδισμα έξι πόντων (8-2), με τον Ολυμπιακό να μειώνει στο καλάθι (7-9) μετά από βολές του Τζόσεφ. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ισοφαρίσει σε 11-11 μετά από δίποντο του Εντιάι, ενώ στο 02:38 με βολές του Γουόρντ, είχαν πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα (13-12). Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ, καθώς με επιμέρους σκορ 9-4 τα τελευταία λεπτά, είχε κάνει το 21-17.

Ο Τζόουνς είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τη Φενέρ να απαντάει με δίποντα των Σίλβα και Κι για το 25-19. Η Φενέρ είχε φτάσει να προηγείται με οχτώ (30-22) χάρη σε δίποντο του Χόρτον-Τάκερ, όμως ο Ολυμπιακός είχε βγάλει αντίδραση. Με οχτώ πόντους του Χολ και δύο του ΜακΙντάιρ, είχε μειώσει στον πόντο (34-35). Τα «καναρίνια» είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 37-34, χάρη σε μία βολή του Μπόλντγουϊν και δύο του Κλάιμπερν.

Ο Τζόουνς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κλάιμπερν να απαντάει με τρίποντο για το 40-36. Η Φενέρ με ένα επιμέρους σκορ 8-1, είχε φτάσει ξανά στο μεγαλύτερο προβάδισμά της (50-42). Οι «ερυθρόλευκοι» με τρίποντο του Τζόσεφ είχαν μειώσει σε 47-52, όμως ο Κλάιμπερν με δύο βολές είχε κάνει το 54-47. Με επιμέρους σκορ 10-4, ο Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά στο σκορ μετά από ώρα (57-56), ωστόσο με δύο βολές του Γιούζανγκ, η Φενέρ είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 58-57.

Ο Τάκερ είχε σκοράρει πέντε διαδοχικούς πόντους στην τέταρτη περίοδο, με τον Φουρνιέ να απαντάει με τρίποντο για το 60-63. Οι «ερυθρόλευκοι» πάλευαν για την ανατροπή και χάρη σε τρίποντο του Ντόρσεϊ και δίποντο του Φουρνιέ, είχαν περάσει μπροστά στο σκορ με 73-72 2:20 πριν τη λήξη του αγώνα. Με δίποντο οι Τούρκοι είχαν προηγηθεί ξανά, όμως Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, είχαν κάνει το 78-74. Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν άριστα το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 82-77.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-37, 57-58, 82-77