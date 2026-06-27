Η Βαλένθια δημιούργησε μια σπουδαία ομάδα την περασμένη σεζόν, που όμως αναμένεται να μείνει μισή το φετινό καλοκαίρι! Ας δούμε ποιοι είναι «φευγάτοι» και ποιοι μένουν!

Η Βαλένθια είναι ξεκάθαρο πως αποτέλεσε την αποκάλυψη της φετινής σεζόν.

Μια ομάδα που κανείς δεν υπολόγιζε, έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague, ενώ στην Ισπανία κατέκτησε το πρωτάθλημα, επικρατώντας στους τελικούς της Μπαρτσελόνα.

Αυτή η απίθανη ομάδα όμως, θα αλλάξει σε τεράστιο βαθμό το φετινό καλοκαίρι, καθώς πολλοί μεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού, έχουν σκοπό να... ψωνίσουνε από τη Βαλένθια.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο πρώτος που αποχωρεί, με τον Ολυμπιακό να τον πείθει να μετακομίσει στον Πειραιά.

Στην Ελλάδα θα είναι η νέα σεζόν και ο Μπραντού Μπάντιο, που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στο ΟΑΚΑ.

Παρελθόν θα αποτελέσει και ο Ντάριους Τόμπσον, που η Αρμάνι αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να τον κάνει δικό της.

Οι Πραντίγια και Ντε Λαρέα φαίνεται πως είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ, με τον δεύτερο να έχει και το NBA στο μυαλό του, καθώς έγινε επιλογή στο νούμερο 25 του Ντραφτ.

Στις πιθανές αποχωρήσεις προστίθεται και ο Μπράξτον Κι, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ματ Κοστέλο φέρεται να απασχολεί έντονα τον Ερυθρό Αστέρα, όπως αναφέρει η «Marca».

Και θα ρωτήσει κανείς «μα καλά, με ποιους θα μείνει η Βαλένθια;» και θα έχει δίκιο. Ας δούμε όμως ποιοι θα είναι σίγουρα στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας τη νέα σεζόν.

Ομάρι Μουρ και Άισακ Νόγκες θα είναι στην Βλένθια, όπως και οι Χοσέπ Πουέρτο, Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, Νέιτ Ρόιβερς, Νιλ Σάκο και Γιανκούμπα Σίμα. Ο Κάμερον Τέιλορ θα είναι επίσης στην ομάδα της Βαλένθια με νέο συμβόλαιο και υψηλότερες απολαβές, ενώ στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ θα προστεθεί και ο Τι Τζέι Σορτς.

Με λίγα λόγια, η Βαλένθια θα είναι... τόσο ίδια, αλλά και τόσο διαφορετική τη νέα σεζόν. Το βασικό ερώτημα που γεννάται, όμως, είναι το εάν θα μπορέσει χωρίς βασικά στελέχη της φετινής ομάδας να επαναλάβει μια τόσο επιτυχημένη σεζόν όσο αυτή που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες...