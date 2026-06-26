Η Βαλένθια της επόμενης ημέρας δεν θα θυμίζει σε τίποτα τη φετινή άκρως επιτυχημένη ομάδα. Οι αποχωρήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, την ώρα που οι «νυχτερίδες» ετοιμάζουν ήδη το νέο τους πρότζεκτ με πρώτο όνομα τον Τι Τζέι Σορτς.

Η Βαλένθια θα έλεγε κανείς πως καλείται να πληρώσει το τίμημα της... επιτυχίας. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας, τη συμμετοχή στο πρώτο Final Four της ιστορίας της στη EuroLeague και μία σεζόν που έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ του συλλόγου, οι πρωταθλητές βλέπουν σχεδόν όλους τους πρωταγωνιστές τους να βρίσκονται στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να φέρει σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ, με αρκετούς βασικούς παίκτες να αποχωρούν και τη διοίκηση να έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Οι μεγάλες απώλειες

Η μεγαλύτερη απώλεια είναι αυτή του Ζαν Μοντέρο. Ο MVP των τελικών της Liga ACB έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό, ο οποίος αναμένεται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του, στερώντας από τη Βαλένθια τον παίκτη γύρω από τον οποίο χτίστηκε η φετινή πορεία προς τον τίτλο.

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης επιχειρεί να... αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τους πρωταθλητές. Οι Μαδριλένοι έχουν ως προτεραιότητα την απόκτηση του Χάιμε Πραντίγια, για τον οποίο εμφανίζονται διατεθειμένοι να καταβάλουν τη ρήτρα των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παρακολουθούν στενά και την περίπτωση του Σέρχιο Ντε Λαρέα. Βέβαια, ο νεαρός γκαρντ συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον και από το ΝΒΑ, με τους Μάβερικς να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον εντάξουν άμεσα στο ρόστερ τους.

Στις πιθανές αποχωρήσεις προστίθεται και ο Μπράξτον Κι, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ματ Κοστέλο φέρεται να απασχολεί έντονα τον Ερυθρό Αστέρα, όπως αναφέρει η «Marca». Παράλληλα, ο Ντάριους Τόμπσον έχει έρθει σε συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο, ο Μπρανκού Μπάντιο εξακολουθεί να βρίσκεται στη μεταγραφική αγορά με τον Παναθηναϊκό να τον έχει βάλει στο στόχαστρο, ενώ δεν αποκλείονται και άλλες αλλαγές στο βάθος του ρόστερ.

Η νέα εποχή με Τι Τζέι Σορτς

Παρά τις σημαντικές αποχωρήσεις, στη Βαλένθια δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Όπως αναφέρει η «Las Provincias», οι δύο πρώτες μεταγραφές της νέας αγωνιστικής περιόδου θεωρούνται ουσιαστικά κλεισμένες και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Ο πρώτος είναι ο Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε εδώ και καιρό βασικό στόχο των «νυχτερίδων», οι οποίες τον παρακολουθούσαν ήδη από την εντυπωσιακή του παρουσία στην Παρί κι έπειτα από τη φετινή σεζόν στον Παναθηναϊκό. Όπως όλα δείχνουν, ο τρόπος παιχνιδιού του ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Πέδρο Μαρτίνεθ και φαντάζει ιδανικό fit για να καλύψει το μεγάλο κενό που αφήνει ο Μοντέρο.

Μαζί με τον Σορτς, η Βαλένθια ετοιμάζεται να ανακοινώσει και τον Γκονσάλο Κορμπαλάν. Ο 24χρονος Αργεντινός γκαρντ, ο οποίος διαθέτει και ισπανικό διαβατήριο, πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη Σαν Πάμπλο Μπούργος, έχοντας κατά μέσο όρο 15,1 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ με τη Βαλένθια μάλιστα να αναμένεται να καταβάλει περίπου 200.000 ευρώ για την απόκτησή του.

Βέβαια, ο σχεδιασμός δεν τελειώνει εκεί. Η παραμονή του Ματ Κοστέλο δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, οπότε υπάρχει ήδη κινητικότητα στους ψηλούς της ομάδας. Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα είναι αυτό του Ντίλαν Οσετκόφσκι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει, προς το παρόν κάτι χειροπιαστό όπως αναφέρει το ίδιο ισπανικό δημοσίευμα.

Παράλληλα, αλλαγές ενδέχεται να υπάρξουν και στο τεχνικό επιτελείο, καθώς ο συνεργάτης του Πέδρο Μαρτίνεθ, Άντριαν Κόβατς, έχει δεχθεί προτάσεις τόσο από ομάδες του ΝΒΑ για θέση βοηθού προπονητή όσο και από ευρωπαϊκούς συλλόγους με τη Βαλένθια να βρίσκεται σε μά μεταβατική μεν αλλα με στόχους και πάλι χρονιά προσπαθώντας να διατηρήσει τις βάσεις της.