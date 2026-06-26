Η Βαλένθια πανηγύρισε το πρωτάθλημα Ισπανίας και ολοκλήρωσε την κορυφαία σεζόν της ιστορίας της, όμως ήδη βλέπει το ρόστερ της να... ξηλώνεται, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στο στόχαστρό της τόσο τον Χάιμε Πραντίγια όσο και τον Σέρχιο Ντε Λαρέα.

Η Βαλένθια αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα την πιο ευχάριστη έκπληξη της σεζόν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά την πρόκρισή της στο Final Four της EuroLeague, αφού απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και φυσικά με αποκορύφωμα την κατακτήση του πρωταθλήματος στην ACB.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, που κατέκτησε το πρωτάθλημα, έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four της EuroLeague και κατέκτησε και το Supercopa ωστόσο, καλείται πλέον να διαχειριστεί το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων για τους πρωταγωνιστές της. Σύμφωνα με την ισπανική «Marca», η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει ακόμη ένα ισχυρό χτύπημα στη Βαλένθια, καθώς μετά το ενδιαφέρον για τον Σέρχιο Ντε Λαρέα, έχει ως βασική προτεραιότητα και τον Χάιμε Πραντίγια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, οι Μαδριλένοι είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν τη ρήτρα αποδέσμευσης του 25χρονου πάουερ φόργουορντ, η οποία ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πραντίγια πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, αποτελώντας τον δεύτερο πιο αποτελεσματικό παίκτη της Βαλένθια στο πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον Ζαν Μοντέρο, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους Ισπανούς της ACB.

Η «Βασίλισσα» παρακολουθεί στενά και την περίπτωση του Σέρχιο Ντε Λαρέα, ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ισπανικού μπάσκετ, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Σέρτζιο Σκαριόλο, όπως και ο Πραντίγια, στην προσπάθεια να αυξηθεί το ισπανικό στοιχείο στο ρόστερ. Ωστόσο, η περίπτωσή του παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Ο 20χρονος γκαρντ επιλέχθηκε στο Νο. 25 του φετινού NBA Draft και παρότι αρχικά υπήρχε η σκέψη να παραμείνει ακόμη μία χρονιά στην Ισπανία, οι Nτάλας Μάβερικς εμφανίζονται αποφασισμένοι να τον φέρουν άμεσα στο ΝΒΑ.