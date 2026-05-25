Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τους τελικούς της Stoiximan GBL, όμως έχει και στόχο από τώρα να δημιουργήσει το πιο ισχυρό ρόστερ στην ιστορία του, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν κλείσει από τώρα τους Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ!

Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης, κερδίζοντας επάξια το τρόπαιο της EuroLeague και δείχνοντας πως είναι η καλύτερη ομάδα της Γηραιάς Ηπείρου. Παρόλα αυτά, η συνέχεια αναμένεται ακόμη πιο ηχηρή, με τους Πειραιώτες να έχουν ήδη δώσει τα χέρια με τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο.

Η μεγάλη πρόκληση του πρωταθλήματος είναι μπροστά και στον Πειραιά θα παλέψουν με νύχια και με δόντια για αυτό. Από την άλλη όμως, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στο νέο ΣΕΦ από τη νέα σεζόν, στόχος είναι να παραμείνουν στην κορυφή, δημιουργώντας ένα σύνολο που θα φαντάζει ακόμη πιο... τρομακτικό, προκειμένου να κάνουν τους φιλάθλους τους να πανηγυρίσουν ακόμη περισσότερα τρόπαια και να δουν μια σπουδαία ομάδα μόλις πατήσουν ξανά στο φαληρικό στάδιο.

Η συμφωνία με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ υπάρχει εδώ και αρκετές ημέρες, με τον Ολυμπιακό να κινείται αστραπιαία και να πείθει τον παίκτη να μην βγει ουσιαστικά καν στην αγορά.

Από την άλλη, τις τελευταίες ημέρες ήρθε και η προφορική συμφωνία και με τον Ζαν Μοντέρο, τον οποίο και έπεισαν με το πλάνο τους να απαρνηθεί τις άλλες προτάσεις που είχε και να πει το «ναι» στον Ολυμπιακό, με την Βαλένθια να λαμβάνει 600.000 ευρώ ως buy out.

Τα παραπάνω, σε συνδιασμό και με την επικείμενη παραμονή του Γιώργου Μπαρτζώκα, δείχνουν πως ο Ολυμπιακός έχει την σταθερότητα που χρειάζεται, ενώ σκοπεύει να βελτιώσει ποιοτικά ακόμη περισσότερο το ρόστερ, προσθέτοντας δύο από τους κορυφαίους πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη.