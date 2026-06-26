Ο Ζαν Μοντέρο θεωρείται ήδη ένας από τους κορυφαίους γκαρντ της Ευρώπης και ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του, έχοντας πίσω του μια ζωή γεμάτη δυσκολίες και αποφάσεις που τον καθόρισαν.

Ο Ζαν Μοντέρο ποτέ δεν ήταν σαν όλα τα άλλα παιδιά. Στη Δομινικανή Δημοκρατία η μοίρα ενός παιδιού που θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένη γύρω από το μπέιζμπολ. Ένα γάντι κι ένα ρόπαλο είναι τα απαραίτητα... αξεσουάρ, καθώς το δημοφιλές σπορ μοιάζει με «θρησκεία».

Το ότι διέφερε από όλους τους άλλους ο Δομινικανός γκαρντ το απέδειξε από πολύ μικρή ηλικία. Όταν του έκαναν δώρο ένα ποδήλατο, εκείνος δεν σκέφτηκε τις βόλτες, αλλά αντιθέτως ξήλωσε τη μία ρόδα, έβγαλε τις ακτίνες, κάρφωσε το στεφάνι σε μια ξύλινη σανίδα και έφτιαξε μια αυτοσχέδια... μπασκέτα με τον... έρωτα για την «πορτοκαλί θεά» να ξεκινάει. Μεγαλώνοντας ως μοναχοπαίδι (έχοντας ετεροθαλή αδέρφια και από τους δύο γονείς), έβλεπε τον θείο του να λατρεύει τον Κόμπι Μπράιαντ, οπότε η εμμονή δεν άργησε να περάσει στο δικό του DNA, όπως και η λατρεία για τους Λέικερς.

Η πρόωρη ενηλικίωση

Ο Μοντέρο έτρεχε πάντα σε άλλη ταχύτητα. Στα 13 του άφησε το σπίτι του για να κυνηγήσει το όνειρό του, ενώ μόλις στα 16 του, όταν οι συνομήλικοί του σκέφτονταν το παιχνίδι, εκείνος έγινε πατέρας. Η γέννηση του γιου του, Τζέιλεν, τον ανάγκασε να ωριμάσει απότομα, να δει το μπάσκετ όχι απλώς ως πάθος, αλλά ως την αποστολή της ζωής του.

Εκείνη την περίοδο, ένας μύθος του ισπανικού και δομινικανού μπάσκετ, ο αείμνηστος Τσίτσο Σιμπίλιο και εμβληματική φιγούρα της Μπαρτσελόνα, είδε κάτι που όλοι οι άλλοι είχαν προσπεράσει. Ο Μοντέρο λειτουργούσε έως τότε ως shooting guard. Ο Σιμπίλιο, όμως, πλησίασε τον πατέρα του μικρού και του είπε κοφτά: «Πρέπει να μετακινήσεις αυτό το παιδί στον άσο. Εκεί είναι το μέλλον του».

Ήταν μια συμβουλή-προφητεία. Μετά τον πρόσφατο θρίαμβο της Βαλένθια μέσα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», ο Μοντέρο δεν ξέχασε τον μέντορά του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. «Τον ήξερα καλά. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Ήταν ο πρώτος που είδε ότι πρέπει να γίνω point guard», εξομολογήθηκε με συγκίνηση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Jean Montero sobre Chicho Sibilio 🇩🇴❤️



La persona que le dijo a su padre que debía ponerlo a jugar de base en vez de escolta. pic.twitter.com/NCbLGM4LEF — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 24, 2026

Το ευρωπαϊκό ταξίδι και το πολλά υποσχόμενο μέλλον

Το ταξίδι του στην Ευρώπη ξεκίνησε από την ακαδημία της Γκραν Κανάρια, όπου έκανε ντεμπούτο σε ACB και EuroCup στα 17 του. Όμως, η μετάβαση στους άνδρες δεν ήταν εύκολη. Ρίσκαρε, έφυγε για το Overtime Elite (ένα πρωτάθλημα μπάσκετ εννέα ομάδων για ηλικίες 16-20 ετών) στις ΗΠΑ ψάχνοντας το όνειρο του NBA, αλλά το όνομά του δεν ακούστηκε ποτέ στο Draft του 2022 παρά την ελπίδα που έτρεφε ο παίκτης.

Αν γυρίσει κανείς τον χρόνο πίσω στο 2023 θα δει μία πάρα πολύ διαφορετική συνθήκη, καθώς ο Μοντέρο ισορροπούσε σε τεντωμένο σκοινί, εντελώς μετέωρος. Ο Δομινικανός γκαρντ δεν είχε ομάδα και προπονούταν μόνος του στην πατρίδα του αναμένοντας την ιδανική πρόκληση. Η Μπέτις του έδωσε την ευκαιρία και παρά το γεγονός ότι η ομάδα υποβιβάστηκε, ο Μοντέρο αναδείχθηκε ο Καλύτερος Νέος Παίκτης της Λίγκας, έναν τίτλο που κατέκτησε back-to-back και την επόμενη χρονιά με την Ανδόρα.

Το καλοκαίρι του 2024, η Βαλένθια πλήρωσε το buyout του και υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο Μοντέρο μεταμορφώθηκε σε πραγματικό «πυρηνικό όπλο». Ξεκίνησε ως αναπληρωματικός στα πρώτα τέσσερα ματς του EuroCup, κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη του προπονητή του και έγινε ο απόλυτος ηγέτης.

Τα όσα έκανε φέτος «μιλούν» από μόνα τους:

EuroLeague Rising Star και μέλος της Καλύτερης Πεντάδας της EuroLeague.

MVP των Playoffs της EuroLeague, οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο Final Four της ιστορίας της, με μια μυθική ανατροπή από το 0-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό (σημειώνοντας 45 PIR στο Game 4, το μεγαλύτερο ranking σε playoff από το 2005).

MVP των τελικών της ACB, διαλύοντας την Μπαρτσελόνα μέσα στο σπίτι της για το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία των «νυχτερίδων».

«El Problema» στον Ολυμπιακό

Σήμερα, σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Μοντέρο έχει γίνει το πιο πολυσυζητημένο όνομα της Ευρώπης. Άκουσε χιλιάδες οπαδούς της ομάδας που τον ανέδειξε να φωνάζουτν ρυθμικά το όνομά του ζητώντας του να μην φύγει από τη Βαλένθια. Το πλήρωμα του χρόνου, όμως, ήρθε για το επόμενο μεγάλο βήμα με στόχο να πρωταγωνιστήσει στον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το παρατσούκλι του, βγαλμένο από το τουρνουά FIBA U16 όπου έβαζε 30άρες και 40άρες απέναντι σε ΗΠΑ και Αργεντινή δίχω σταματημό, τον ακολουθεί παντού μέχρι και σήμερα: «El Problema». Μόνο που πλέον, αυτό δεν είναι απλώς ένα ψευδώνυμο, άλλα ένα χαρακτηριστικό που παρουσίαζει όλη την ουσία του παιχνιδιού του σε μία λέξη, πρόβλημα για κάθε αντίπαλο, και το ΣΕΦ ετοιμάζεται να το ζήσει από πρώτο χέρι.