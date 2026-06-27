Ο Τι Τζέι Σορτς έδωσε τα χέρια με τη Βαλένθια υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους 2.5 εκατομμύρια ευρώ.

Έπειτα από μια σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Τι Τζέι Σορτς ετοιμάζεται να ανακοινωθεί άμεσα από τη Βαλένθια με την οποία έχει βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο, προκειμένου να την ενισχύσει στην περιφέρεια, μετά τις αποχωρήσεις του Ζαν Μοντέρο και του Μπρανκού Μπαντιό.

Ο βραχύσωμος αμερικανός που στο τελείωμα της σεζόν στην Ελλάδα και ειδικά στους τελικούς της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, αποτελεί πιθανότατα την πρώτη σημαντική κίνηση ενίσχυσης της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ που θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής.

Ο Τι Τζέι Σορτς για τα δυο χρόνια του συμβολαίου του με τη Βαλένθια έχει συμφωνήσει να εισπράξει συνολικά ένα ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ (2.5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος). Προφανώς στο σχεδιασμό του τεχνικού της ισπανικής ομάδας ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει σημαντικό ρόλο, καθώς είναι ένας αθλητής που ταιριάζει στην αγωνιστική φιλοσοφία του συλλόγου και γι’ αυτό κινήθηκαν γρήγορα για να τον αποκτήσουν.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το deal, πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η συμφωνία από την πλευρά της Βαλένθια και να προχωρήσουν στην επόμενη κίνηση ενίσχυσης.