EuroLeague: Πού θα δείτε τις έξι σημερινές (02/10) αναμετρήσεις
Στο πρώτο χρονικά ματς της δεύτερης μέρας για την 3η αγωνιστική της EuroLeague, η Μπεσίκτας υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στην Τουρκία (20:00). Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Ντουμπάι BC στην Κωνσταντινούπολη (20:45), ενώ 15 λεπτά αργότερα η Βιλερμπάν αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη Γαλλία (21:00).
Την ίδια ώρα (21:00), στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου θα παίξει με την Παρτίζαν, ενώ στις 21:15, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Telekom Center Athens».
Στον ματς που κλείνει την αυλαία της 3ης αγωνιστικής, η Μπασκόνια φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:30.
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια:
- 20:00: Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα (Novasports 4)
- 20:45: Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC (Novasports 5)
- 21:00: Βιλερμπάν - Βαλένθια (Novasports 6)
- 21:00: Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν (Novasports 3)
- 21:15: Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports Prime)
- 21:30: Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Start)
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