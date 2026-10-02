Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των σημερινών (02/10) αναμετρήσεων της EuroLeague, για την 3η αγωνιστική.

Στο πρώτο χρονικά ματς της δεύτερης μέρας για την 3η αγωνιστική της EuroLeague, η Μπεσίκτας υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στην Τουρκία (20:00). Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Ντουμπάι BC στην Κωνσταντινούπολη (20:45), ενώ 15 λεπτά αργότερα η Βιλερμπάν αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη Γαλλία (21:00).

Την ίδια ώρα (21:00), στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου θα παίξει με την Παρτίζαν, ενώ στις 21:15, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Telekom Center Athens».

Στον ματς που κλείνει την αυλαία της 3ης αγωνιστικής, η Μπασκόνια φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:30.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια: