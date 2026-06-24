Ο Μπράξτον Κι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρ, ως πρωταθλητής με τη Βαλένθια.

Η Βαλένθια καθάρισε τη Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Ισπανίας μετά το break στο Game 3.

Ο Μπράξτον Κι σήκωσε την κούπα, αλλά η νέα σεζόν θα τον βρει μακριά από την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το Basketnews o Kι συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε.

Στην πρώτη του σεζόν στη Euroleague έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της Βαλένθια στο Final Four και στην κατάκτηση του τίτλου της ACB, όντας ένας εκ των πρωταγωνιστων.

Στη Euroleague είχε 6.3 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά ματς δίνοντας σημαντικές λύσεις στο σύνολο του Μαρτίνεθ.