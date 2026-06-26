Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαίωσε αρχικά τη συμφωνία για την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια, με την «πράσινη» ΚΑΕ να κάνει δικό της τον Σενεγαλέζο γκαρντ.

Με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προανήγγειλε αρχικά στα social media την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο.

Όπως είναι γνωστό από το πρωί της Πέμπτης (26/6), οι «πράσινοι» είχαν στρέψει ολοκληρωτικά την προσοχή τους στο κλείσιμο του deal για τον Σενεγαλέζο γκαρντ, με τον ίδιο να βρισκόταν πολύ κοντά στο να φορέσει τα «πράσινα» και να τεθεί στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μετά και τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του, πρόκειται -πλέον- για done deal καθώς συμφωνήθηκε να πληρωθεί και το buy out στην ισπανική ομάδα, το οποίο και ανέρχεται στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση για την επισημοποίηση του «γάμου» μεταξύ των δύο πλευρών. Κάτι που σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθεί και επίσημα η απόκτηση του Μπάντιο, όταν και θα ολοκληρωθεί η ανταλλαγή εγγράφων με την Βαλένθια. Λογικά την Δευτέρα (29/6) θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση.