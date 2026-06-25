Ο Ολυμπιακός, με τους παίκτες που αποδέσμευσε, αλλά και εκείνους που αναμένεται να αποδεσμεύσει, πρόκειται να ελευθερώσει ένα μεγάλο ποσό, το οποίο θα διατεθεί για τις επόμενες κινήσεις του.

Ο Ολυμπιακός, μετά από μια σεζόν στην οποία κατέκτησε την EuroLeague και το πρωτάθλημα, πλέον κοιτάζει την επόμενη μέρα του, στην οποία το ρόστερ θα έχει σαφώς πολλές αλλαγές.

Ήδη η ομάδα του Πειραιά έχει προχωρήσει σε αρκετές αποδεσμεύσεις παικτών, ενώ αναμένονται κι άλλες, ενώ υπάρχουν και ερωτηματικά αναφορικά με κάποια από τα συμβόλαια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Υπάρχουν βέβαια και συμβόλαια που τελειώνουν του χρόνου, όπως του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Τόμας Γουόκαπ, που όμως είναι δεδομένο πως τη νέα σεζόν θα βρίσκονται στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, οπότε πάμε στους... φευγάτους.

Ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος οδεύει ολοταχώς για το Μιλάνο, ήταν ο πρώτος που αποδεσμεύτηκε από την ομάδα του Πειραιά. Παράλληλα, ακολούθησαν ο Φρανκ Νιλικίνα που πάει στη Βιλερμπάν, ο Μουσταφά Φαλ που μετακόμισε στον Παναθηναϊκό και ο Σακίλ ΜακΚίσικ που ναι μεν δεν έχει αποδεσμευτεί επίσημα από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει ήδη πει το δικό του «αντίο».

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο Μόντε Μόρις, η υπόθεση του Κόρι Τζόσεφ θα ξεκαθαρίσει αρχές Ιουλίου, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, όπως διαβάσατε, παίζει πολύ δυνατά για τον Άρη. Ο Κίναν Έβανς ακόμη είναι ένα ερωτηματικό, όμως ακόμη και να μείνει, οι απολαβές του σίγουρα θα είναι ΠΟΛΥ μικρότερες από το 1 εκατομμύριο που προέβλεπε το συμβόλαιό του για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Εάν και οι 8 προαναφερθέντες παίκτες αποχωρήσουν (κάποιοι το έκαναν ήδη), τότε ο Ολυμπιακός, σε σχέση με το περσινό αγωνιστικό μπάτζετ του, είναι μείον 7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που βέβαια δεν θα μείνει στα... ταμεία, καθώς θα δοθεί για άλλους παίκτες, όπως ο Ζαν Μοντέρο, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, αλλά και ο φόργουορντ που αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι.

Αναλυτικά οι απολαβές των 8 παικτών: