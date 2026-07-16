Απομακρύνεται του Λαρεντζάκη στον Άρη - Η άμεση συνάρτηση με τον Γουόκαπ και το ποσό που αξιώνει ο Ολυμπιακός για την πώλησή του

Δείτε όσα αναφέρθηκαν στο Gazz Floor by Novibet, σχετικά με το ενδιαφέρον που υπήρχε από τον Άρη για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Στο Gazz Floor By Novibet της Πέμπτης (16/07), ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Γιάννης Πάλλας μίλησαν για το μέλλον του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Πάλλας είπε: «Ο Ολυμπιακός για να παραχωρηθεί ο Λαρεντζάκης, αξιώνει κάποια χρήματα που ανέρχονται στα 500.000».

Στη συνέχεια ο Βασίλης Βλαχόπουλος τοποθετήθηκε για την περίπτωση του Άρη για τον διεθνή γκαρντ του Ολυμπιακού λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει και Τολιόπουλος και Λαρεντζάκης. Του Λαρεντζάκη το θέμα δεν ήταν απλά ενδιαφέρον του Άρη, ήταν πολλά περισσότερα πράγματα. Τολιόπουλος και Λαρεντζάκης δεν γίνεται με καμία τον περιπτώσεων. Αν τελειώσει θετικά το θέμα του Τολιόπουλο, νομίζω κλείνει και οριστικά το θέμα του Λαρεντζάκη για τον Άρη και θα δούμε αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό ή σε κάποια άλλη ομάδα. Ποτέ δεν λέω ποτέ, όταν μιλάμε για μεταγραφές, αλλά πού θα βρει ρόλο».