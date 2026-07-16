Ο Ολυμπιακός και ο Κόρι Τζόσεφ θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και τη νέα σεζόν (2026-27), καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν θέλησαν να τον αποδεσμεύσουν.

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να κρατήσει στην ομάδα και τη νέα σεζόν τον Κόρι Τζόσεφ.

Οι δύο πλευρές είχαν επιλέξει να δώσουν μία μικρή παράταση στο deadline, μέχρι τις 15 Ιουλίου, προκειμένου να αποφασίσουν την εξέλιξη της συνεργασίας τους. Ωστόσο, η υπόθεση του Καναδού γκαρντ είχε θετική έκβαση με τον ίδιο να συνεχίζει να φοράει τα ερυθρόλευκα και τη νέα σεζόν (2026-27).

Είναι γνωστό εξάλλου πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε εκφράσει στον Τζόσεφ την εκτίμησή του και πως ήθελε να συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε και επίσημα. Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός είχε το δικαίωμα να τον αποδεσμεύσει μέχρι τις 15 Ιουλίου και ώρα 23:59 κάτι το οποίο φυσικά και δεν έπραξε με τον παίκτη να παραμένει για άλλον έναν χρόνο.

Ο Καναδός τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ, ανά 15.3 λεπτά στη EuroLeague.