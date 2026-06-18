Το video του Ολυμπιακού για το πάρτι κατάκτησης της Euroleague: «Η μεγαλύτερη δόξα μας να σηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε»
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη χρονιά, στην οποία κατέκτησε 3 από τους 4 τίτλους που διεκδίκησε, με τις τελευταίες 20 περίπου μέρες να είναι απλά μαγικές. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανέβασε ένα όμορφο video με τα όσα έγιναν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μετά την κατάκτηση της Euroleague.
Μάλιστα το συνδύασαν με τα παρακάτω λόγια!
«Η μεγαλύτερη δόξα μας δεν έγκειται στο να μην πέφτουμε ποτέ, αλλά στο να σηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε – Κομφούκιος
Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει. Δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει. Και γι’ αυτό ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Στις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου η υποδοχή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ήταν η απόλυτη απόδειξη ότι οι μεγαλύτερες νίκες ανήκουν σε αυτούς που δεν τα παρατάνε ποτέ.
Ξαναζήστε μέσω του OlympiacosBC TV το θρυλικό ταξίδι του λεωφορείου προς τη δόξα. Μια διαδρομή γεμάτη πάθος, πίστη και περηφάνια, περικυκλωμένη από μια ατέλειωτη θάλασσα ερυθρόλευκων.
Μια ιστορική νύχτα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες και τις καρδιές μας».
Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall." - Confucius— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 18, 2026
Olympiacos never stopped believing. It never stopped fighting. And that is why it climbed back to the top of Greece and Europe once again.
In the early hours of May 25 the reception at… pic.twitter.com/eDorcISVXQ
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