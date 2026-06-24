Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε Μουσταφά Φαλ
Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και επίσημα είναι ο Μουσταφά Φαλ! Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με το «τριφύλλι» και θα ενισχύσει την front-line της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.
Η διοίκηση των «πρασίνων» με αστραπιαίες κινήσεις ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος ισχυροποιεί τους «πράσινους» στο «ζωγραφιστό».
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει:
«Welcome Moustapha Fall
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια».
Welcome Moustapha Fall
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια.#paobcaktor pic.twitter.com/9QEwqYYAt8— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 24, 2026
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