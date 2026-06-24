Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε Μουσταφά Φαλ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε Μουσταφά Φαλ
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Μπαμ στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Συμφωνία για 2+1 έτη με το τριφύλλι.

Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και επίσημα είναι ο Μουσταφά Φαλ! Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με το «τριφύλλι» και θα ενισχύσει την front-line της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

Η διοίκηση των «πρασίνων» με αστραπιαίες κινήσεις ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος ισχυροποιεί τους «πράσινους» στο «ζωγραφιστό».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει:

«Welcome Moustapha Fall

 

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια».

@Photo credits: INTIME
     

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