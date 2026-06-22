Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Φρανκ Νιλικίνα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικίνα το απόγευμα της Δευτέρας (22/06).

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».