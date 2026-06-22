Ολυμπιακός: Τέλος ο Νιλικίνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Φρανκ Νιλικίνα.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικίνα το απόγευμα της Δευτέρας (22/06).
Η ανακοίνωση
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά.
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.