To αντίο του ΜακΚίσικ με ελληνική πινελιά: «Ολυμπιακός για πάντα»

O Σακίελ ΜακΚίσικ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και για τον Σακιέλ ΜακΚίσικ που αποχαιρετά τον Ολυμπιακό και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Αμερικανός φόργουορντ που έζησε την κορυφαία στιγμή της μπασκετικής του σταδιοδρομίας φέτος, σηκώνοντας την Εuroleague.

O MακΚίσικ με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες. «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ολυμπιακός για πάντα», έγραψε στα ελληνικά μεταξύ άλλων ένας παίκτης που έχτισε μια ξεχωριστή σχέση με τον κόσμο των Πειραιωτών.

Η ανάρτηση του

ΕΠΤΑ ΣΕΖΟΝ. ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ. ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ.

Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Μου έδωσε μια οικογένεια.

Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη μέρα και κάνατε την Ελλάδα σπίτι για μένα και την οικογένειά μου. Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four και κάθε στιγμή με τα κόκκινα και τα άσπρα θα μείνουν μαζί μου για πάντα.

Για επτά σεζόν φορούσα το #77 με υπερηφάνεια και έδωσα ό,τι είχα για τον σύλλογο, την πόλη και τους οπαδούς.

Ανεξάρτητα από το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα μέρος του εαυτού μου.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Ολυμπιακός για πάντα.