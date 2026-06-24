Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο προβλέπεται να μείνουν ελεύθεροι εντός των επόμενων ωρών και να υπογράψουν διετή συμβόλαια στον Άρη.

Η υπόθεση των δύο διεθνών παικτών έχει μπει στην τελική ευθεία για τον Άρη και απομένει η διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών – και πρωτίστως η αποδέσμευσής τους από τον Ολυμπιακό – για την ουσιαστική ένταξή τους στους «κίτρινους». Πρόκειται για δύο ζητήματα τα οποία δουλεύουν από καιρό οι Θεσσαλονικείς γνωρίζοντας τις προθέσεις και των δύο παικτών καθώς επίσης και ότι αμφότεροι δεν βρίσκονται στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού για την επόμενη περίοδο.

Ο μεν Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής την περασμένη σεζόν, ενόψει της νέας χρονιάς δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό για τον ίδιο, και παρά την ύπαρξη συμβολαίου θέλει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Για τον δε Κώστα Αντετοκούνμπο οι σχετικές συζητήσεις για την αποδέσμευσή του από τους Πειραιώτες και την υπογραφή δεσμευτικού συμβολαίου με τον Άρη έγιναν από την περίοδο του δανεισμού του στους «κίτρινους». Στον Ολυμπιακό εξάλλου, ως τέταρτος ψηλός λογίζεται ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Εφόσον δεν υπάρξει θεαματική εξέλιξη, εντός των επόμενων ωρών τα ζητήματα θα τελειώσουν και τυπικά και οι δύο παίκτες θα ενταχθούν σε γνώριμο περιβάλλον αν και για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη πέρασαν πολλά χρόνια από την εποχή που ήταν στον Άρη. Τότε (2013) ήταν ένας 20χρονος φέρελπις γκαρντ, σήμερα βαδίζει στο 33ο έτος της ηλικίας του και είναι διεθνής έχοντας γράψει τη δική του πορεία. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν στο δεύτερο μισό της περασμένης περιόδου, το όνομά του βρίσκεται στο αγωνιστικό πλάνο των «κίτρινων» και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του υπολογίστηκαν στην ομάδα που δημιουργείται.