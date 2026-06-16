Ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτιαξε ένα όμορφο video για τον παίκτη.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο του Game 1 με την ΑΕΚ, είχε δείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως θέλει να τον δει και τη νέα σεζόν στον Πειραιά.

Kάτι που είχε γίνει και το βράδυ του Σαββάτου 30 Μάη, όπου οργανωμένοι οπαδοί των Πειραιωτών πήγαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς και του μετέφεραν την επιθυμία τους να τον δουν στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν.

Αλλά όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και η συνεργασία του Αμερικανού με τους Πειραιώτες έλαβε τέλος, με τον Ολυμπιακό να τον αποχαιρετά με ένα όμορφο video με τις καλύτερες στιγμές του. «Για πάντα κόκκινος», έγραψε.

Στον Ολυμπιακό αγωνιζόταν από το 2022 και κατέκτησε μαζί του την Euroleague φέτος, τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλαδος.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του όπως όλα δείχνουν η Αρμάνι Μιλάνο.