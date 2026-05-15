Το πάθος του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι το μπάσκετ αλλά και τα ταξίδια φτάνοντας στο σημείο να απαντήσει δημόσια στους επικριτές του μέσω Instagram, κάνοντας αναφορά σε ανθρώπους που… χάνουν το μυαλό τους.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός Final Four μετά την ήττα από τη Βαλένθια στο Game 5, μολονότι προηγήθηκε με 2-0 στη σειρά με τους Ισπανούς, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει το όγδοο πρωτάθλημα Ευρώπης μέσα στο «σπίτι» του. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν μία νίκη μακριά από την επιστροφή τους στο Final Four, ωστόσο η Βαλένθια ολοκλήρωσε την ανατροπή και πανηγύρισε την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Πλέον, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν καλείται να βγάλει αντίδραση στο ελληνικό πρωτάθλημα και να ρίξει το βάρος στα playoffs, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις της στον αγώνα με τη Μύκονο (15/5, 19:00, LIVE από το Gazzetta), με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει το σύνθημα ενόψει της συνέχειας. «Πάμε για την πλήρη ανατροπή, όλα τούμπα θα τα κάνουμε», ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Την ίδια ώρα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απάντησε μέσω Instagram στους αμφισβητίες του, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης και εξηγώντας: «Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει η μέρα που θα τα ξαναπούμε». Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός φόργουορντ έχει δεχτεί κριτική για τα ταξίδια που πραγματοποιεί στα ρεπό του εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να δεχτεί έντονο hate speech στα social media και να απαντήσει τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/5), κάνοντας λόγο για ανθρώπους που… χάνουν το μυαλό τους.

Τα ταξίδια του Αμερικανού φόργουορντ έχουν αποτελέσει σημείο συζήτησης, με την αγωνιστική του εικόνα να συνυπάρχει πλέον με τη δημόσια συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή και τις επιλογές του εκτός παρκέ. Ποια ήταν όμως τα ταξίδια του Χέιζ-Ντέιβις τις τελευταίες εβδομάδες που οδήγησαν σε έντονη κριτική από μερίδα φιλάθλων; Και τι έκανε ο Παναθηναϊκός μετά την επιστροφή του;

18 ώρες πτήσης για το Ταζ Μαχάλ

Πριν από τον τελευταίο αγώνα της regular season με την Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens, ο Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε στην Ινδία για να επισκεφθεί το Ταζ Μαχάλ. Ο Αμερικανός εκμεταλλεύτηκε το ολιγοήμερο ρεπό λόγω των εορτών του Πάσχα και ταξίδεψε στην Ινδία, κάνοντας τον απολογισμό του στο Instagram: «37.320 βήματα, 18 ώρες πτήσης, 13 ώρες οδήγησης, 11 φορές λέγοντας "απολύτως τίποτα", 3 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, 2 κουραστικές, καυτές μέρες, 1 Νέο Θαύμα του Κόσμου. Κόστος: Μεγάλο, αλλά είμαι χαρούμενος». Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Εφές με 97-62. Ο ίδιος αγωνίστηκε για 19:02, έχοντας 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα, 6 ασίστ και 1 ριμπάουντ.

Στη Σαντορίνη πριν από το Play-In

Πριν από το ματς με τον Μονακό για το Play-In της EuroLeague, επέλεξε έναν πιο κοντινό προορισμό, τη Σαντορίνη. Ο Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε stories από διάφορα σημεία του νησιού και, στη συνέχεια, οι «πράσινοι» επικράτησαν των Μονεγάσκων με 87-79, σφραγίζοντας την πρόκριση στα playoffs. Ο NHD έμεινε στο παρκέ για 30:09, έχοντας 4 πόντους με 2/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Το 2/2 στη Βαλένθια και το story από το... φεγγάρι

Πριν από την έναρξη της σειράς με τη Βαλένθια, πραγματοποίησε ακόμη ένα ταξίδι-αστραπή, αυτή τη φορά στην Ελβετία. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στο Λουγκάνο πριν από τις πρώτες αναμετρήσεις με τους Ισπανούς στη Roig Arena, εκεί όπου οι «πράσινοι» πέτυχαν το 2/2.

Μάλιστα, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς ήταν εκείνος που σημείωσε το νικητήριο καλάθι, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη και φέρνοντας την ομάδα του Άταμαν μία νίκη μακριά από το Final Four.

Μετά το τέλος του Game 2, ο Κώστας Σλούκας ανέβασε τη φωτογραφία από το διάστημα που είχε δημοσιεύσει ο Χέιζ-Ντέιβις μετά το πρώτο break της σειράς, θέλοντας να τρολάρει τον συμπαίκτη του έπειτα από το buzzer beater που πέτυχε.

Ταξίδι στην Ιορδανία μετά το buzzer beater

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο 2-3/5, αφού ο πρώτος προημιτελικός για τη Stoiximan GBL με τη Μύκονο επρόκειτο να διεξαχθεί μετά το τέλος της σειράς με τη Βαλένθια και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε το Αμμάν, καταγράφοντας την εμπειρία του στα social media. Ο Αμερικανός χάρισε τη νίκη στους «πράσινους» με ένα απίθανο buzzer beater και βρέθηκε στην Ιορδανία, πριν η σειρά με τη Βαλένθια συνεχιστεί στην Αθήνα.

Ο Χέιζ-Ντέιβις δεν δείχνει να επηρεάζεται, στέλνοντας μήνυμα ότι η προσωπική του ζωή και οι επιλογές του δεν αλλάζουν τη δέσμευσή του στο παιχνίδι και στον Παναθηναϊκό.