Μήνυμα Γιαννακόπουλου: «Πάμε για την πλήρη ανατροπή, όλα τούμπα θα τα κάνουμε»

Με ανάρτησή του στα social media o ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο του Παναθηναϊκού τονίζοντας μεταξύ άλλων «Ολα τούμπα θα τα κάνουμε».

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το final four της Euroleague χάνοντας στο πέμπτο ματς στην Ισπανία από την Βαλένθια. Μια ήττα που σαφώς στεναχώρησε τους πάντες στο «πράσινο στρατόπεδο», από την στιγμή μάλιστα που φέτος η διοργάνωση φιλοξενείται στο T Center.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια αινιγματική ανάρτηση, καθώς μιλώντας στον γάτο του τον Φρι ανέφερε τα εξής στάθηκε στο πόσο άσχημες ήταν οι ίδιες ημερολογιακά ημέρες και πέρσι, κλείνοντας όμως θετικά, τονίζοντας πως στο «τριφύλλι» θα πάνε για την ολική ανατροπή.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας του μπασκετικού Παναθηναϊκού ανέφερε: «Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι; 14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες.

Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε».