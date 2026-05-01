Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Έκανε... αστροναύτη τον Χέις-Ντέιβις ο Σλούκας!
Μπορεί λόγω τραυματισμού να μην έδωσε το παρών στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, ωστόσο ο Κώστας Σλούκας δεν γινόταν να μην δει το ματς. Και όπως ήταν ακόμα πιο φυσικό, δεν γινόταν να μην τρελαθεί με το φοβερό buzzer beater του Χέις-Ντέιβις.
Ένα καλάθι που έδωσε τη νίκη στους «πράσινους» με 105-107. Ο αρχηγός των «πρασίνων» αποθέωσε με έναν ξεχωριστό τρόπο τον Αμερικανό φόργουορντ ανεβάζοντας φωτογραφία που τον έχει ντυμένο αστροναύτη!
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αταμάν: «Δέκα αστυνομικοί έξω από τα αποδυτήριά μας ήθελαν να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο και τον general manager»
- Η ασφάλεια της Βαλένθια έβγαλε εκτός γηπέδου Κοντό και Γκοτζογιάννη: «Μόνο οι Ισπανοί προκαλούσαν»
- Ναν: «Δώσαμε την μπάλα στον Χέις-Ντέιβις και απέδωσε, περιμένουμε την ατμόσφαιρα του T-Center»