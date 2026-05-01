Ο Κώστας Σλούκας τρελάθηκε και αυτός με το καλάθι του Χέις-Ντέιβις και ανέβασε στόρι έχοντας ντύσει τον Αμερικανό φόργουορντ αστροναύτη!

Μπορεί λόγω τραυματισμού να μην έδωσε το παρών στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, ωστόσο ο Κώστας Σλούκας δεν γινόταν να μην δει το ματς. Και όπως ήταν ακόμα πιο φυσικό, δεν γινόταν να μην τρελαθεί με το φοβερό buzzer beater του Χέις-Ντέιβις.

Ένα καλάθι που έδωσε τη νίκη στους «πράσινους» με 105-107. Ο αρχηγός των «πρασίνων» αποθέωσε με έναν ξεχωριστό τρόπο τον Αμερικανό φόργουορντ ανεβάζοντας φωτογραφία που τον έχει ντυμένο αστροναύτη!