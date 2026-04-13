Το επιβλητικό Ταζ Μαχάλ στην Ινδία επισκέφθηκε ταξιδεύοντας 19 ώρες ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αξιοποιώντας μ ε αυτό τον τρόπο το ρεπό που δόθηκλε στους παίκτες για τις ημέρες του Πάσχα.

Ένα ταξίδι-αστραπή στην Ινδία πραγματοποίησε τις ημέρες του Πάσχα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις! Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR προγραμμάτισε και υλοποίησε ένα ταξίδι 19 ωρών, προκειμένου να βρεθεί στο εμβληματικό Ταζ Μαχάλ.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram αναφέρθηκε στο ταξίδι που πραγματοποίησε και αφορούσε την επίσκεψη στο εμβληματικό Ταζ Μαχάλ.

Μάλιστα, έσπευσε σ’ ένα από τα πολλά stories που έκανε να αναφέρει και τις δυσκολίες: «Ήταν ένα εξπρές ταξίδι περίπου 19 ωρών για να δω το Ταζ Μαχάλ. Άξιζε, αλλά δεν θα το πρότεινα με το πρόγραμμα που έχω».

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ του «τριφυλλιού» έχει ήδη επιστρέψει στην Αθήνα και έχει τεθεί στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν, καθώς πλέον ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος της Euroleague.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague την προσεχή Παρασκεύη (17/4, 21:15).

Η νίκη είναι μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που θέλει να επιτύχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.