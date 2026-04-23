Παναθηναϊκός: Νέο ταξίδι αστραπή του Χέιζ-Ντέιβις, πήγε στην Ελβετία!
Η... λίμνη του Λουγκάνο ήταν το επόμενο «tick» στην «bucket list» του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πραγματοποίησε ταξίδι στην Ελβετία την ημέρα του ρεπό του!
Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε νέο ταξίδι-αστραπή σε ρεπό της ομάδας του, επιλέγοντας αυτήν την φορά την Ελβετία.
Μάλιστα ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες στα «stories» του και υπέβαλλε και ερώτημα «που νομίζετε ότι είμαι τώρα;» για να περάσει στη συνέχεια στις... αποκαλύψεις.
Συγκεκριμένα μετέβη στο Λουγκάνο όπου είδε από κοντά την διάσημη λίμνη και τις ομορφιές της περιοχής.
