Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι, αποφάσισε να πάρει τη σκυτάλη και να απαντήσει κι εκείνη στις ερωτήσεις του Παναθηναϊκού.

O Tζέριαν Γκραντ απάντησε με τον γνωστό του λακωνικό τρόπο στις ερωτήσεις του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της σειράς των βίντεο της ΚΑΕ με τίτλο «Preseason Behind The Scenes», όμως η σύζυγός του, Έμιλι, αποφάσισε να δώσει κι εκείνη τις απαντήσεις της.

Αναλυτικά όσα έγραψε

Για τις διακοπές τους: «Το καλοκαίρι ήταν φανταστικό! Τρεις γάμοι, πολλά Chicl-fil-a και αρκετό γκολφ, ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε τον θείο Χουάντσο όταν επέστρεψε».

Για τον τομέα που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση ο Γκραντ στις προπονήσεις: «Ο Τζέριαν εστίασε στην αποθεραπεία και στην φροντίδα του κορμιού του. Στρέτσινγκ, κρύο μπάνιο, σάουνα. Μάλιστα, έβαλε και τα παιδιά να κάνουν στρέτσινγκ ώστε να καταλάβουν την αξία που έχει για το σώμα τους».

Για το αν νιώθουν την Αθήνα δεύτερο σπίτι τους: «Η Αθήνα ΕΙΝΑΙ το δεύτερο σπίτι μας. Τα παιδιά πεθύμησαν τους φίλους τους, εμένα μου έλειψε η ρουτίνα μου και ο Τζέριαν είναι έτοιμος να αγωνιστεί».

Για το πώς νιώθει ο Γκραντ το σώμα του μετά τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας: «Ο Τζέριαν θα προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον κι αν βρίσκεται. Είναι νικητής και θα βρει κάθε τρόπο για να το πετύχει!».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ο κόουτς. Έχουμε ακούσει μόνο καλά λόγια, οπότε ο Τζέριαν είναι πάντα πολύ ενθουσιασμένος όταν αγωνίζεται για έναν σπουδαίο προπονητή!».

Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ. Είναι μαζί αυτή τη στιγμή που πληκτρολογώ αυτό το κείμενο».