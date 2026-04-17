Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Αναντολού Έφες με 97-62 και συνδυασμό με τη νίκη της Ζάλγκιρις επί της Παρί τερμάτισε στην 7η θέση όπου θα διεκδικήσει τη πρόκριση στα Playoffs μέσω του Play-In κόντρα στη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το... δώρο στο παιχνίδι του Κάουνας και θα ορίσει μόνος του τη πρόκριση στα Playoffs της Euroleague.

Απέναντι στην αδιάφορη Αναντολού Έφες ήταν από κυριαρχικός έως και ισοπεδωτικός και δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει σε μια άνετη νίκη, έχοντας πραγματοποιήσει τρομερή 3η περίοδο με μόλις πέντε πόντους παθητικό και επιμέρους σκορ 26-5.

Πλέον το «τριφύλλι» κοιτάζει το Play-In της ερχόμενης Τρίτης (21/4) απέναντι στην Μονακό, με φόντο τη πρόκριση στα Playoffs. Εκεί όπου θα περιμένει η Βαλένθια που τερμάτισε στην 2η θέση της κανονικής περιόδου.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 24 πόντους έχοντας σχεδόν αλάνθαστη στατιστική με 3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 6/6 βολές. Εξαιρετικό ματς από τον Ματίας Λεσόρ (14π.-7ριμπ.) ενώ ακολούθησαν οι Ναν (18π.) και Φαρίντ (14π.)

Παναθηναϊκός - Αναντολού Έφες: Ο αγώνας

Άστοχο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό και αυτό αποτυπώθηκε από τα 1/5 εντός παιδιάς που είχαν οι «πράσινοι» στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Βενσάν Πουαριέ σε πρώτη φάση και ο Τζόρνταν Λόιντ σε δεύτερη ήταν εκείνοι που είχαν βγει μπροστά για λογαριασμό της Αναντολού Εφές η οποία και προηγήθηκε με 6-10 στο πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Βέβαια δεν υπήρξε και ανάλογη συνέχεια. Ο Κέντρικ Ναν (8π.-2ασ.) άναψε τις… μηχανές του και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε επιμέρους 14-6 για το 20-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι «πράσινοι» είχαν μετρήσει 7/16 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5-4 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 2 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Εφές είχε 5/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 9-3 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες για ισάριθμα λάθη. Η δεύτερη περίοδος ωστόσο έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ναν (13π.-5ασ.) στο σκοράρισμα και ήταν εκείνος που… έκανε και την μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα σημείωσε 11 πόντους στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χαρίζοντας παράλληλα και πλούσιο θέαμα έχοντας έως το τέλος του ημιχρόνου (45-38) 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 4/4 βολές.

Η διαφορά είχε φτάσει και στο +10 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (44-34) ένα λεπτό πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου έχοντας στο σύνολο 13/25 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 10/12 βολές, 10-6 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 3 λάθη. Η Έφες είχε πάρει 8 πόντους από τους Λόιντ και Πουαριέ ενώ συνολικά είχε 12/22 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 8/11 βολές, 12-7 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 7 λάθη.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο θέλοντας να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης. Έτρεξε σερί 13-0 με το οποίο πήρε διαφορά 20 πόντων (58-38) βάζοντας παράλληλα και τους πρώιμους τίτλους τέλους του αγώνα. Ο Ματίας Λεσόρ είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση του σε αυτό το διάστημα ενώ η Εφές δεν μπορούσε να σκοράρει ούτε με… αίτηση.

\Το επιμέρους σκορ της 3ης περιόδου ήταν 26-5 (!!) Υπέρ των πρασίνων και μάλιστα είχε φτάσει και στο 26-2 για διαφορά 31 πόντων (71-40) πριν από το το 71-43 με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 3η περίοδο η Εφές είχε μόλις 1/6 δίποντα και 1/10 τρίποντα.

Έκτοτε το παιχνίδι αποτέλεσε τυπική διαδικασία καθώς ο Παναθηναϊκός είχε εξασφαλίσει τη νίκη και απλά είχε αρχίσει να μετράει... αντίστροφα για το παιχνίδι του Play-In με αντίπαλο την Μονακό την Τρίτη (21/4) στο Telekom Center Athens. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το +41 (95-54) λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ… Νίκος Ρογκαβόπουλος (24π.) και Ματίας Λεσόρ (14π., 7ριμπ., 2ασ., 2κλ.) οι οποίοι «καθάρισαν» στην 3η περίοδο και άνοιξαν την διαφορά για λογαριασμό των πρασίνων.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κέντρικ Ναν (18π.) ο οποίος κράτησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… όλη η Εφές. Αποκαρδιωτική η εικόνα της τουρκικής ομάδας.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει μέσα στην Κωνσταντινούπολη την Αναντολού Έφες με 81-95.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: E. Ataman) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 25 K. NUNN * 23:09 18 4/8 3/5 1/1 53.8% 1 2 3 6 2 0 0 3 2 11 20 26 M. LESSORT * 20:54 14 6/9 0/0 2/3 66.7% 3 4 7 0 2 2 2 2 2 1 18 6 C. OSMAN * 16:26 9 2/3 1/2 2/3 60.0% 1 3 4 1 1 0 0 1 2 7 11 41 J. HERNANGOMEZ * 17:32 2 1/1 0/1 0/0 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 11 2 22 J. GRANT * 13:51 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 BENCH 17 N. ROGKAVOPOULOS 23:34 24 3/3 4/5 6/6 87.5% 1 2 3 0 0 0 0 3 2 20 28 35 K. FARIED 15:38 14 6/10 0/0 2/2 60.0% 2 4 6 1 0 2 0 1 2 2 20 0 T. SHORTS 20:49 8 4/8 0/0 0/0 50.0% 0 3 3 2 0 0 0 2 1 8 8 11 N. HAYES-DAVIS 19:02 2 1/2 0/2 0/0 25.0% 1 0 1 8 1 0 0 4 3 22 7 44 K. MITOGLOU 06:54 2 1/3 0/1 0/0 25.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10 K. SLOUKAS 15:54 2 1/1 0/2 0/0 33.3% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 10 2 5 P. KALAITZAKIS 06:17 2 1/1 0/0 0/0 100% 0 4 4 8 1 0 0 1 0 3 11 TEAM TOTALS 97 30/50 8/18 13/15 55.9% 10 27 37 29 6 6 2 17 - 129