Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός–Μύκονος για τα playoffs της Stoiximan GBL

Μετά τον αποκλεισμό στο Game 5 της σειράς με τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις του, ξεκινώντας την πορεία του στα playoffs της Stoiximan GBL απέναντι στη Μύκονο.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, αφού η Βαλένθια επέστρεψε από το 0-2, σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες στη σειρά με τους «πράσινους» και ακολούθησε τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα συσπείρωσης, εξηγώντας πως το «τριφύλλι» πάει για την ολική ανατροπή, ρίχνοντας πλέον όλο το βάρος στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, υποδέχεται την Παρασκευή 15/5 στις 19:00 τη Μύκονο (LIVE από το Gazzetta) στο Game 1 της προημιτελικής σειράς των playoffs.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν αφήνει πίσω τον αποκλεισμό από τους Ισπανούς, ενώ η Μύκονος επιστρέφει στη δράση μετά από τρεις εβδομάδες, συμμετέχοντας στα playoffs για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.