Η ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις με Γιαννακόπουλο και το μήνυμα προς τους αμφισβητίες: «Να προσέχετε τι λέτε!»

Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός Final Four μετά την ήττα από τη Βαλένθια στο Game 5 και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε ένα μήνυμα στο Instagram.

Η Βαλένθια άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός Final Four, επιστρέφοντας από το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs με τους «πράσινους» και ολοκληρώνοντας τη μεγάλη ανατροπή στο Game 5.

Οι Ισπανοί ακολούθησαν τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά, όπου θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό απέναντι στη «Βασίλισσα» (22/5, 21:00), αποκλείοντας παράλληλα τους οικοδεσπότες του Final Four.

Από την πλευρά του, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απάντησε μέσω Instagram στους αμφισβητίες του και στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης, εξηγώντας πως: «Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει η μέρα που θα τα ξαναπούμε».

Παράλληλα, δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών, ανάμεσα στις οποίες και μία με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εξάλλου, ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» έδωσε νωρίτερα το σύνθημα για τη συνέχεια, εξηγώντας με δικό του story: «Πάμε για την πλήρη ανατροπή!»

Το μήνυμα του Χέιζ-Ντέιβις

«Ενήλικες που χάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι.

Καλύτερα να προσέχετε πώς μιλάτε εδώ μέσα και τι λέτε για μένα, με αποκαλείτε τα πάντα εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μάνα μου.

Αυτό το άθλημα φέρνει και τις πιο φωτεινές στιγμές και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με αυτούς τους οπαδούς «του καλού καιρού» που πρέπει να ανεχόμαστε.

Τώρα όλοι το παίζουν Dave Chappelle, λες και το τελευταίο αστείο θα είναι και το τελευταίο που θα ακουστεί, αλλά δεν λειτουργεί έτσι.

Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει η μέρα που θα τα ξαναπούμε.

Βλέπω πολλή σκυλίσια συμπεριφορά τελευταία, αλλά να θυμάστε: κάθε σκύλος έχει τη μέρα του».