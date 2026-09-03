Παναθηναϊκός: Με πολλά χαμόγελα η προπόνηση του Τριφυλλιού
Ημέρα αφίξεων των διεθνών η σημερινή (03/09) για τον Παναθηναϊκό! Οι Πράσινοι είδαν όλους τους διεθνείς να είναι παρόντες στο «T-Center» και να προπονούνται με κέφι και χαμόγελα μαζί με τους «παλιούς».
Οι Φρανσίσκο, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης και Μπάντιο ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο «παράθυρο» του Αυγούστου και πλέον είναι και με τη... βούλα στη διάθεση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για τη νέα απαιτητική χρονιά εντός και εκτός των συνόρων.
Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε περισσότερες φωτογραφίες από το «Telekom Center Athens» με τους πρωταγωνιστές της ομάδας.
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