Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε νέο ταξίδι στο ρεπό του, αυτή τη φορά όμως εντός Ελλάδος, πηγαίνοντας μέχρι τη Σαντορίνη.

Ευκαιρία για νέα απόδραση βρήκε ο Χέιζ-Ντέιβις, καθώς μετά το ταξίδι του στην Ινδία, αποφάσισε να πάει κάπου πιο κοντά αυτή τη φορά και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού για ακόμα μία φορά, φαίνεται να απολαμβάνει το ρεπό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πραγματοποιώντας ταξίδι, δύο ημέρες πριν το ματς με τη Μονακό για play-in της EuroLeague.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μέσω των story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδειξε κάποια σημεία που επισκέφτηκε στη Σαντορίνη, με τον ίδιο να διασκεδάζει το ταξίδι του.