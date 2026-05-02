Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι σχεδόν στο Final Four: Η μοναδική ανατροπή του 2-0

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται με το ένα πόδι στο Final-Four. Πόσες φορές έχει ανατραπεί το 2-0 στην ιστορία της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν επικρατήσει εύκολα της Μονακό εις διπλούν στο ΣΕΦ και θέλουν να τελειώσουν την υπόθεση πρόκρισης με ένα «διπλό» στο Μοντε Κάρλο. Οι «πράσινοι» μετά τις δύο νίκες επί ισπανικού εδάφους, χρειάζονται μόνο μία νίκη στο «Telekom Center Athens», προκειμένου να προκριθούν στο Final-Four.

Το ίδιο έχει πετύχει και η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Χάποελ, κερδίζοντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και τις δύο φορές στην Ισπανία και είναι με μια... ανάσα από την Αθήνα που θα διεξαχθεί το Final-4.

Μονακό, Βαλένθια και Χάποελ, βρίσκονται με την... πλάτη στον τοίχο, καθώς μόνο μία ομάδα έχει καταφέρει να ανατρέψει το 2-0 και να βρεθεί στο Final-4. Αυτό το έχει πραγματοποιήσει μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης το 2023 στη σειρά κόντρα στην Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα η σέρβικη ομάδα είχε κάνει τις δύο πρώτες νίκες, ωστόσο η «βασίλισσα» έκανε την ολική ανατροπή και μπόρεσε μάλιστα να σηκώσει τη EuroLeague εκείνη τη χρονιά, με το buzzer-beater του Γιουλ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά το πανόραμα των play-offs της EuroLeague:

Ολυμπιακός - Μονακό: 2-0

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-2

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 2-0

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 1-0