Η Ρένια Καρλάφτη υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Την ανανέωση του συμβολαίου της με τον Ολυμπιακό για δυο χρόνια υπέγραψε η Ρένια Καρλάφτη. Η διεθνής γκαρντ-φόργουορντ παραμένει στο ρόστερ της ομάδας και φιλοδοξεί να εκπληρώσει τους στόχους της μέσα από την πορεία του συλλόγου.

«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ρένια Καρλάφτη. Η διεθνής γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου» ανέφερε η ανακοίνωση της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να είμαι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους προπονητές για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες» δήλωσε η διεθνής παίκτρια του Ολυμπιακού, μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας της για άλλα δυο χρόνια με την ομάδα του Πειραιά.

