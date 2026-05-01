EuroLeague Playoffs: Το πανόραμα των προημιτελικών
Δείτε το πανόραμα των play-offs της EuroLeague, μετά τις νίκες της Φενέρμπαχτσε, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
- Ολυμπιακός - Μονακό: 2-0
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-2
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 2-0
- Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 1-0
Ο Ολυμπιακός... διέλυσε τη Μονακό στο Game 2 με 94-64 και απέχει μία νίκη από το να βρεθεί στο Final-Four της Αθήνας. Η Φενέρμπαχτσε επέβαλε την κυριαρχία της και έκανε το 2-0 κόντρα στη Ζάλγκιρις, επικρατώντας με 86-74. Ο Παναθηναϊκός σε ένα απίστευτο παιχνίδι, κέρδισε τη Βαλένθια με νικητήριο καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις με 107-105, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.
Ολυμπιακός - Μονακό: 2-0
- Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70
- Game 2: Ολυμπιακός - Μονακό 94-64
- Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός (05/05, 20:45)
- Game 4: Μονακό - Ολυμπιακός (07/05, 20:30 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ολυμπιακός - Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)
Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-2
- Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68
- Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107
- Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)
- Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)
Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 2-0
- Game 1: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 89-78
- Game 2: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 86-74
- Game 3: Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε (06/05, 20:00)
- Game 4: Ζάλγκιρις - Φενέρμαχτσε (08/05, 20:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 1-0
- Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 86-82
- Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: (01/05, 21;45)
- Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης: (05/05, 19:00)
- Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (07/05, 21:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)
